Ужгород творить нову музику з ефектом 3D. Слухаємо 8 секунд і чітко відчуваємо різницю

Ужгород одним із перших в Україні почав виробляти музику в новому аудіоформаті – Dolby Atmos Music 3D. А це – більше можливостей для музикантів та більше звукової естетики для слухачів. У нашому метеріалі пояснимо про всі плюси музики майбутнього.

Композиції у форматі Dolby Atmos Music 3D пишуть в студії Listen, Watch при локальному просторі ALIVE, що функціонує при Амфітеатрі.

До речі, ми розповідали про: Територія ALIVE в Ужгороді – неймовірні події, професійна сцена, студія музичного розвитку та цифрова освіта.

І про нічне кіно open air: В Ужгороді проходять кінопокази “ALIVE : ДобраНіч” на великому екрані просто неба.

А ще Listen, Watch створила трек спільно зі штучним інтелектом: Штучний інтелект та ужгородська студія звукозапису вперше спільно створили музику.

Наразі студія працює з еволюцією звучання. Засновник ALIVE та Listen, Watch Максим Фідош мовить в інтерв’ю виданню Varosh, що Dolby Atmos Music 3D – це новий етап, він замінює традиційне стерео, що панує понад 80 років.

Свіжий формат є ідеальним для аудіо пост-продакшн, відеомапінгу, для звукових та візуальних ефектів. Сцена, музика, кіно…

«Це абсолютно новий спосіб створення та прослуховування музики, що дозволяє артистам бути більш виразними та експериментувати зі своїми записами. Dolby Atmos Music 3D цілковито занурюює слухача в музику та створює інтуїтивне “вау”», – пише GlobeNewswire.

Нова технологія підтримується Amazon Music HD, Tidal, Apple Music.

«Ми раді, що одними з перших в Україні можемо запропонувати послуги з виробництва музики з використанням цієї чудової технології», – кажуть в студії Listen, Watch.

Нумо слухати і порівнювати. 8 секунд – три різні формати. В навушниках буде ефектніше.

Мелодію не тільки чуєш, а відчуваєш так, немов ти на живому концерті чи навіть поряд із виконавцями.

У Listen, Watch переконують, що нову музику підтримують найкращі артисти, найбагатші платформи, ігрові та метавсесвіти. І новий формат стає конкурентною перевагою на перенасиченому музичному ринку.

Перші результати студії – ось на сайті.

Евеліна Гурницька, Varosh