Штучний інтелект та ужгородська студія звукозапису вперше спільно створили музику

В Ужгороді створюють музику з використанням штучного інтелекту. Високотехнологічна студія музичного розвитку “Чуєш, Бачиш” відкрила для себе світ нейротехнологій. І 6 жовтня представила експериментальне створення музичного твору “KAIWHAKATANGITANGI — Spire” – з використанням штучного інтелекту на всіх етапах виробництва.

Від штучного моделювання вокалу на основі лінгвістичних особливостей моделі до звукового дизайну і аранжування – велика частина роботи над цією композицією створена нейромережами.

«Тепер і ми входимо в еру нових технологій звуку. Це надихає і дає нові фарби для реалізації ультрасучасних музичних ідей. Далі – ще більше експериментів і їх втілення на практиці!», – розповідають виданню Varosh у студії “Чуєш, Бачиш”.

Студія звукозапису, яка створена при артпросторі ALIVE в Ужгороді, вже п’ять років експериментує із поєднанням традиційних технік звукозапису та можливостями нейромереж. “KAIWHAKATANGITANGI — Spire” – перший реалізований твір із залученням штучного інтелекту на понад 50%.

«Власне, від людини тут – створення форми та фінальна обробка. Йдеться, наприклад, про збір даних та їх упорядкування для подальшої обробки нейромережами. Аранжування, психоакустика, формування штучного вокалу на базі наявної моделі і багато іншого. Це – десятки тисяч годин, роки роботи, які привели до цього першого результату», – кажуть у студії.

Фінальна робота зроблена у програмі Ableton Live з використанням мови програмування Max For Live.

Varosh