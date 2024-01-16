У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті

Таким чином, кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб. Внаслідок підриву гранат 15 грудня 2023 року в Керецьківській сільраді у лікарні помер ще один депутат сільради, який отримав поранення. Про таке повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій.

За його словами, в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка, який постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради.

46-річний Мирослав Нитка був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади. Таким чином, кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб, повідомляють у Закарпатській обласній прокуратурі. Адже наступного дня після інциденту у лікарні помер один із депутатів. постраждалих внаслідок підриву гранат, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.

Досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року, продовжується.

Під час вибуху в сільраді на Хустщині отримав травми військовий на двох протезах У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.