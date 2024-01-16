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У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок підриву гранат у сільраді на Закарпатті

16 Січня 2024 41

Таким чином, кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб.

Внаслідок підриву гранат 15 грудня 2023 року в Керецьківській сільраді у лікарні помер ще один депутат сільради, який отримав поранення.

Про таке повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій.

За його словами, в обласній лікарні помер депутат Керецьківської сільської ради Мирослав Нитка, який постраждав 15 грудня під час підриву гранат на засіданні сільської ради.

46-річний Мирослав Нитка був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади.

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Мирослав Нитка. Фото з Фейсбук-сторінки Романа Тарабія

Таким чином, кількість загиблих унаслідок теракту на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті зросла до 2 осіб, повідомляють у Закарпатській обласній прокуратурі.

Адже наступного дня після інциденту у лікарні помер один із депутатів. постраждалих внаслідок підриву гранат, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані.

Досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року, продовжується.

У межах кримінального провадження призначено низку експертиз, які наразі тривають. Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після їх проведення.

Varosh,

Головне фото: Національна поліція України

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# гранати # депутат # Керецьки # підрив # сесія

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