Скільки людей досі в лікарні і чому у школах чергуватимуть поліцейські: що наразі відомо про ситуацію із підривом гранат у сільраді на Закарпатті

Недопущення незаконного ввезення на територію Закарпаття вибухонебезпечних предметів, боєприпасів і зброї та посилення заходів безпеки в закладах освіти області, — такими були головні висновки Ради оборони області, яка відбулася за наслідками вибуху в сільраді села Керецьки. Про це сказав на брифінгу Ігор Шинкарюк, заступник голови Закарпатської ОВА.

— Не допустити, попереджувати і виявляти такі спроби вчинення злочинів до їхнього вчинення — таким є головне ршення Ради оборони області, — сказав Ігор Шинкарюк. — По всій території України відбуваються подібні речі з незаконним обігом зброї, Закарпаття в цьому не унікальне, і запобігти цьому буде дуже важко, незважаючи на те, що правоохоронна система працює сьогодні дуже ефективно.

Він додав, що рішення посилення заходів безпеки органів самоврядування повинні приймати самі органи самоврядування. Кожен з них окремо повинен вирішити, чи потрібен їм додаткові заходи безпеки.

В закладах освіти краю передбачають відтепер постійне перебування представника Нацполіції чи охорони, а також встановлення спеціальних технічних засобів захисту. Все це робитимуть, щоб унеможливити пронесення на територію закладу вибухонебезпечних приладів.

Як повідомляв Varosh, 15 грудня в селі Керецьки на Хустщині під час сесії сільради один з місцевих депутатів проніс у сесійну залу гранати та підірвав їх.

З відеотрансляції, яка проводилася на сторінці Керецківської сілсьської ради у Фейсбуці, видно, що надзвичайна подія сталася під час сесії, на якій розглядалося питання бюджету громади на наступний рік.

Внаслідок підриву гранат у приміщенні постраждало 26 людей. Згодом один із постраждалих помер у лікарні. Цю інформацію під час бриіінгу підтвердив Ігор Шинкарюк.

Як уточнив у ході брифінгу директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, по допомогу до медиків звернулося 23 людини, 16 із них до лікарні доправляла “швидка”. Наразі 19 людей все ще перебувають у Свалявській лікарні, ще одна людина — у Мукачівській лікарні. Четверо із пацієнтів на день проведення брифінгу планували виписати з лікарні, зазначив Анатолій Пшеничний.

Депутат, що підірвав гранати, перебуває у реанімаційному відділенні однієї з лікарень краю. 16 грудня йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Під час обшуків за місцем проживання підривника правоохоронці, серед іншого, виявили «передсмертну записку», зміст якої наразі вивчається.

Як розповіла під час брифінгу речниця У СБУ в Закарпатській області Ванда Мильо, одна з версій вчинення теракту, яку розглядають правоохоронці – що депутат вдався до підриву гранат з метою впливу на прийняття рішення Керецківською сільською радою Хустського району. Також розглядається низка інших версій, однак правоохоронці їх наразі не розголошують.

Ужгородський міськрайонний суд обрав підривнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваний та його захисник проти цього не заперечували, — сказала на брифінгу речниця Прокуратури Закарпатської області Катерина Хижняк.

Varosh,

Фото Закарпатської ОВА та Закарпатської обласної прокуратури

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