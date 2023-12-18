Під час вибуху в сільраді на Хустщині отримав травми військовий на двох протезах

Під час вибуху в сільраді в селі Керецьки 15 грудня отримав травми військовий 128-ї бригади з двома протезами ніг Василь Штефко. Про це повідомив кореспондент Укрінформу після телефонної розмови з військовим.

Чоловік отримав осколкові поранення м’яких частин. Він розповів, що перші дві гранати, які кинув депутат у залі, де відбувалася сесія, покотилися прямо під його стілець. З його слів, усе сталося настільки швидко, що він не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні, де його вже прооперували і стабілізували.

— Мене врятували протези — щоправда, один з них сильно пошкоджений, доведеться міняти, — сказав він.

Василь Штефко, який з 2008 року не має ніг, намагався піти на війну добровольцем ще у 2014, але тільки-но ставало відомо про протези, йому відрfзу відмовляли. У лютому 2022, з початком повномасштабного вторгнення, він знову пішов до військкомату і вже хитрістю попросився, щоб його внесли в список призовників.

— Я сказав їм, що у мене один протез, я добре на ньому ходжу, їжджу на машині, добре бачу і стріляю. Словом, умовив внести мене в список призовників, — розповів Василь Штефко.

Служити попросився в 128-му бригаду. Служив водієм в одному із підрозділів бригади на Запорізькому напрямку. Пізніше через проблеми зі здоров’ям його відправили в тил, кілька місяців тому комісували з лав ЗСУ за станом здоров’я. Він є жителем села Керецьки та депутатом місцевої сільської ради.

Нагадаємо, в п’ятницю, 15 грудня, під час засідання сесії в селі Керецьки один із депутатів підірвав гранати. Наразі з повідомлень Найполіції Закарпаття відомо, що від вибуху травми отримали 26 людей, 6 з яких у важкому стані, одна людина померла в лікарні.

— Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ, — повідомляють правоохоронці.

Varosh,

Фото: Укрінформ

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