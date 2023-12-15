На сесії сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати. Є поранені (Оновлено)

Сьогодні на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.
Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані, повідомляють у поліції Закарпатської області.
Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.Тривають першочергові слідчі дії.
З відеотрансляції, яка проводилася на сторінці Керецківської сілсьської ради у Фейсбуці, видно, що надзвичайна подія сталася під час сесії, на якій розглядалося питання бюджету громади на наступний рік.
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Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.
Як повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, “Департамент охорони здоров`я ОВА отримав доручення організувати супровід лікування постраждалих від вибуху, забезпечити всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім’ями поранених.
Розпочато кримінальне провадження, з’ясовуються обставини вчинення злочину”.
За його словами, скликано термінове засідання Ради оборони області для прийняття невідкладних оперативних рішень.
Varosh,
Фото та відео з Фейсбук-сторінки Головного управління поліції Закарпатської області
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