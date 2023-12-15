На сесії сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати. Є поранені (Оновлено)

Сьогодні на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані, повідомляють у поліції Закарпатської області. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.Тривають першочергові слідчі дії.

З відеотрансляції, яка проводилася на сторінці Керецківської сілсьської ради у Фейсбуці, видно, що надзвичайна подія сталася під час сесії, на якій розглядалося питання бюджету громади на наступний рік.