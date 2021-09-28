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Новини

Тільки 2 закарпатські заклади потрапили до ТОП-100 ресторанів України

28 Вересня 2021 1 458

Журнал “НВ” опублікував уже сьомий щорічний рейтинг ТОП-100 найкращих ресторанів України. Свою оцінку найкращим закладам 2021 в опитуванні НВ цього року дали 80 ресторанних експертів. Представники ресторанного бізнесу могли віддати голос за будь-який заклад, крім власного. Загалом вони назвали 260 ресторацій, 100 з них потрапили до списку.

Єдиний критерій, на який зважала редакція, – це якість їжі та сервісу.

До сотні потрапили два закарпатські заклади:

І ось наші історії про ці бренди:

Співвласники Ґелети, до слова, відкрили першу на Закарпатті крамницю локальних продуктів та кав’ярню-бібліотеку.

Вся сотня – тут.

До речі, у 2020-му два ужгородські заклади були серед фіналістів престижного ресторанного конкурсу “СІЛЬ”.

Varosh

Головне фото: страви Порядного Ґазди та Ґелети

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# ґелета # мукачево # нижнє селище # порядний газда # що скуштувати на Закарпатті

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