Блокування руху вантажівок з боку Словаччини розпочалося на КПП “Вишнє Нємецке”

Понад 900 вантажівок станом на 17 годину зібралося на КПП «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород». Початок акції представники Спілки перевізників Словаччини анонсували на 16:00 1 гудня.

Пропускатимуть в Україну по 4 вантажівки на годину, — розповіла Varosh Олена Трачук.

— Також не обмежуватиметься рух вантажівок з гуманітарною допомогою, з живим вантажем, пального та охолоджених вантажів, — пояснилавона.

Терміни акції наразі невідомі. На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів.

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Varosh,

Фото зі сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордок у Фейсбуці

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