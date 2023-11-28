Резиденції Святого Миколая, парад Миколайчиків, ярмарки та ялинка: на Закарпатті стартували святкові акції. Афіша

На Закарпатті почався сезон святкових акцій для дітей та дорослих. Varosh зібрав актуальні пропозиції і доповнювати ме афішу впродовж святкового періоду.
Отож, з 25 листопада запрацювала перша Резиденція Святого Миколая в Замку Паланок у Мукачеві. Вона працюватиме до 5 грудня щодня з 12:00 по 17:00 годину.
Резиденцію у фортеці відкривають щороку з 2020 року.
2 грудня Резиденція Святого Миколая відкриється для дітей у Перечині. З дітками 8-11 років помічники Святого Миколая зустрінуться в комплексі “Сакура” (Перечин, Партизанська, 10). Перша зустріч з помічниками Миколая відбудеться з 10:00 до 13:00. Наступна — з 14:00 до 17:00.
Щоб розуміти, скільки подарунків приготувати, батьків просять обов‘язково попередньо зателефонувати помічникам і зареєструватися: 0955689718 (Інна). Участь безкоштовна!
З 4 грудня Резиденція відкриється на території Ужгородського музею-скансену. Малечу чекатиме Миколай у приміщенні сакральної пам’ятки — Шелестівської церкви. Святого можна буде відвідати з 4 по 12 грудня з 15:00 до 18:00 години. Попередній запис за номером телефону: +380954240672.
Вхід – благодійний внесок у розмірі мінімум 100 грн на потреби Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород (скринька буде при вході до Резиденції).
Кожна дитина, кажуть у замку, отримає музейний подаруночок. Якщо ви бажаєте, щоб Миколай подарував дитині обраний вами подарунок, то це з радістю допоможуть зробити помічниці Миколая. Також ви можете передати лист для Миколая Чудотворця. Для цього тільки потрібно зателефонувати і повідомити про своє бажання.
З 4 грудня Резиденція Святого Миколая відкриється в Чинадіївському замку Сент-Міклош. Орендар та господар замку Йосип Бартош розповів Varosh, що Святий зустрічатиме малечу включно до 6 грудня, однак на замовлення зустріч можна буде провести і в інший день.
5 грудня в Чинадіївському замку для діти пройде святкова програма: виступ театру ляльок “Бавка” та юних акторів зі школи в селі Грабівниця. Миколай=Чудотворець прийматиме дітей з 16-ї години.
6 грудня в замку пройде дитячий концерт. Працюватиме скринька листів. Водночас можна буде взяти участь у ряді атракцій: прогулянці на конях, майстеркласах, конкурсах.
В Управлінні туризму Закарпатської ОВА додали: Резиденції Святого Миколая діятимуть також в санаторіях “Ізкі” та “Поляна Сузір’я” на Свалявщині.
На ярмарок-презентацію “Ужгородський крафт” запрошують 2-3 грудня містян та гостей в Арт-простір “Ліс” на Фединця, 37.
Майстрів-крафтовиків запрошують на виставку-продаж крафтової продукції місцевих виробників, шопінг подарунків і декору на свята, презентацію ініціативної групи “Ужгородський крафт” та концепції розвитку творчої, крафтової та мистецької спільноти міста та майбутньої адвокаційної кампанії. Організатори обіцяють показ колекції старовинних вишиванок, виступи музикантів, смачний глінтвейн та, звісно, передбачена підтримка ЗСУ.
Цієї зими на території Ужгорода запрацювали 2 ковзанки – на стадіоні «Авангард» та у Боздоському парку.
Традиційний парад Миколайчиків проходить містами Закарпаття щороку з 1993 року. Цього року він пройде 13 грудня одразу в двох напрямках краю: студенти УжНУ разом із Закарпатським народним хором поїдуть у благодійну поїздку у Хуст, Виноградів, Мукачево, Поляна, Перечин, Ужгород, у другий маршрут поїде Іршавський хор — стартують від Сільця, проїдуть рядом громад Іршавщини.
Ці два маршрути відбудуться одночасно і завершаться парадом помічників Святого Миколая в Ужгороді. На цьому завершальному моменті, як розповів Varosh гід Михайло Штефаньо, відбудеться фіксація рекорду Закарпаття — найдовшої бороди Святого Миколая.
— Під час поїздок роздаватимемо солодощі та цукерки та збиратимемо донат на дрони FPV для військовослужбовців закарпатської тероборони, — сказав він.
27 листопада в Ужгороді в книгарні “Кобзар” уже вдесяте вже пройде акція “Письменник за прилавком”. За словами організатора акції, Янша Мешка, письменників запрошують до акції, щоб презентувати свої цьогорічні видання.
Тож 29 грудня з читачами зустрінеться письменниця Катерина Галенко, переселенка.
30 грудня можна буде придбати книги з автографом та поспілкуватися з Андрієм та Наталею Дурундами.
1 грудня на читачів чекатиме Юрій Фатула.
4 грудня — Юрій Данилець.
5 грудня можна буде поспілкуватися з Ласло Зубаничем та Оксаною Ферков.
Віктор Браславець чекатиме шанувальників своєї творчості 6 грудня.
7 та 8 грудня можна буде поспілкуватися з Маріаном Токарем та Василем Коцаном.
Всі письменники чекатимуть на читачів о 14-й годині.
Як повідомили Varosh у міській раді, ялинка цього року в місті буде, однак точна дата відкиття наразі узгоджується.
Афіша доповнюється…
Varosh,
Фото з сторінки Управління туризму в Закарпатській області, замку Паланок та з архіву редакції
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