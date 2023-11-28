Резиденції Святого Миколая, парад Миколайчиків, ярмарки та ялинка: на Закарпатті стартували святкові акції. Афіша

На території замку розміщені святкові фотозони: пряникове містечко, ялинка у середньому дворі та власне Резиденція Святого Миколая.

Резиденцію у фортеці відкривають щороку з 2020 року.

2 грудня Резиденція Святого Миколая відкриється для дітей у Перечині. З дітками 8-11 років помічники Святого Миколая зустрінуться в комплексі “Сакура” (Перечин, Партизанська, 10). Перша зустріч з помічниками Миколая відбудеться з 10:00 до 13:00. Наступна — з 14:00 до 17:00.

Щоб розуміти, скільки подарунків приготувати, батьків просять обов‘язково попередньо зателефонувати помічникам і зареєструватися: 0955689718 (Інна). Участь безкоштовна!

З 4 грудня Резиденція відкриється на території Ужгородського музею-скансену. Малечу чекатиме Миколай у приміщенні сакральної пам’ятки — Шелестівської церкви. Святого можна буде відвідати з 4 по 12 грудня з 15:00 до 18:00 години. Попередній запис за номером телефону: +380954240672.