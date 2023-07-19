Артпростір “Ліс” запрацював у центрі Ужгорода

Артпростір “Ліс” закінчують облаштовувати в центрі Ужгорода, на вулиці Фединця, 37. Його гасло: “Ліс — джерело твого ресурсу”, — розповіла Varosh волонтерка, яка запускає простір у дію Юлія Дуб.

— Передбачається, що це буде такий свіжий простір, одна зі стін буде вся у рослинах та зі стабілізованим мохом, з палками, — сказала вона. — Цей простір дуже мобільний: у ньому вже проводяться час від часу майстеркласи, є столи, які для цього ідеально підходять, є проєктор з екраном, можна проводити тут якісь вечірки, заходи, презентації. Є хороший інтернет, тому можна приходити попрацювати.

В “Лісі” також працюватиме крамничка інтер’єрного декору та рослин, в тому числі й бренду “Кактус Бро”.

У новому просторі вже проводили вечори з настольними іграми для молоді, а в середу, 19 липня тут пройде благодійна вечірка. Приємним бонусом для артпростору став невеличкий внутрішній дворик.

— Вдалось погодити з власником користування цим двориком, ми спільними зусиллями його прибрали і вже можна ним користуватися, — сказала Юлія Дуб.

Офіційне відкриття “Лісу” планується в першій половині серпня.

Varosh

Фото надані Юлією Дуб

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— розповіла Юлія. —