Ковзанка в Боздоському парку працює в тестовому режимі. Незабаром відкриття

Льодова ковзанка, яку днями запустили в роботу в Боздоському парку в Ужгороді, працює наразі в тестовому режимі. Як повідомив Varosh керівник КП “Парк культури та відпочинку “Під замком”” Анатолій Ковальський, якщо не виникне жодних негараздів, ковзанку планують офіційно відкрити в понеділок, 16 січня.

Працює ковзанка щодня з 10.00 до 22.00.

Нагадаємо, ковзанка має європейські розміри — 20 на 40 м. Для її встановлення в парку вирубали 4 дерева-самосіви, і посадили 40 дерев по передній лінії парку і вздовж трояндової алеї. Посадили клен червонолистий, катальпу і платан.

Varosh,

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