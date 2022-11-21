Простір крафтової продукції Закарпаття — магазин “Шпайз” — відкрили в Мукачеві

Магазин локальних крафтових продуктів “Шпайз” (комора, — закарп.) відкрили в Мукачеві Надія Семенець та Надія Санто. Зібрали що найкраще, що найсмачніше у виробників краю, — розповіла Varosh Надія Семенець.

— В нас є мед, продукти бджільництва, сири відомих наших торгових марок, вина, пастила, ковбаси, буде шовдарь, є навіть косметика “Амелі”, яку виготовляють дівчата з Ужгорода, — тобто ми відкриваємо Закарпаття і для самих закарпатців, — розповіла Надія. — Зібрали все в одній точці, все зроблене з любов’ю, що потрібно до столу і до смаку. Працюємо навіть без вихідних, хоча в суботу-неділю мали б його мати.

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Є у “Шпайзі” й “Закарпатський пряник”, від кількох виробників леквар — окрім чистого сливового, ще й з я фини, соснових шишок, обліпихи-груші, овеча й коров’яча бринза, а ще — щодня свіжі кіфлики з горіхами та лекваром. Дівчата формують на замовлення подарункові набори та шукають нових виробників закарпатських смаків.

Varosh

Фото: Надії Семенець

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