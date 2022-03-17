Права українських біженців у країнах ЄС. Даємо деталі

У цьому матеріалі розповідаємо про загальні правила ЄС та окремих країн щодо перебування українців, які тікають від війни. Ця інформація актуальна саме для громадян України і до завершення військової агресії. Ми опрацювали дані із сайтів офіційних відомств.

Наші матеріали до теми:

Спершу розповімо про права, які загалом дає ЄС українським біженцям. Про це йдеться в повідомленні Міністерства зовнішніх справ України.

Держави ЄС гарантують тимчасовий захист. Це не статус біженця. Але після отримання тимчасового захисту можна подаватися і на статус біженця.

Що дає тимчасовий захист:

Миттєвий доступ до роботи (якщо очікуєте статус біженця, то не можна працювати шість місяців);

доступ до освіти;

діти до 18 років мають право навчатись у закладах освіти на рівні громадян країни перебування; забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів для проживання);

соціальне забезпечення;

медичне обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця у майбутньому;

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент (зі статусом біженця це не можливо).

У кожній країні Європейського Союзу є свої тонкощі. Пишемо конкретніше про Польщу, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Іспанію.

Польща

Перетин кордону

Перетнути кордон можна із закордонним або внутрішнім паспортом, дітям достатньо свідоцтво про народження, також слід спакувати всі медичні документи. Щодо котів і собак, то вони мають мати мікрочіп і вакцинацію. Стосовно інших тварин, то рішення ухвалює податкова під час перетину кордону. Щодо автомобілів, то так само — це рішення податкового органу безпосередньо на кордоні.

Увага. Якщо хочете отримати допомогу саме в Польщі, то слід перетнути саме українсько-польський кордон.

Якщо не маєте місця проживання, то зверніться у відповідні пункти прийому. Там нададуть всю інформацію, нагодують, створять комфорт для відпочинку, посприяють з базовою медичною допомогою, забезпечать тимчасове житло. Реєструватися не обовʼязково.

Перебування

Громадяни України, які покинули Батьківщину через російську агресію, можуть перебувати в Польщі 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року. Відтак потрібен дозвіл на тимчасове проживання. Він видається разово на три роки. Клопотати можна не раніше, ніж через 9 місяців і не пізніше 18-місяців після 24 лютого 2022 року.

Українці, які прибули до Польщі через війну, одержують персональний номер PESEL. Для цього слід надати свої дані в гміні вашого міста.

Можливості

Завдяки номеру PESEL ви отримуєте доступ до ринку праці, можете вести підприємницьку діяльність, отримувати фінансову та соцдопомогу. Підтримкою можуть бути триразове харчування або безкоштовне житло.

Також є опція подання документів на одержання 300 злотих допомоги. Є окрема програма сприяння щодо харчування, надання продуктів.

Крім того, українцям пропонують подати заяву на фінансування ясел, садочку або няні для своїх дітей. Тут інформація про те, як влаштувати сина, доньку в школу.

При легальному перебуванні в Польщі вам надається безкоштовний доступ до державної медицини.

Німеччина

Перетин кордону

Транзитна країна для Німеччини — Польща. Перетнути кордон можна із закордонним або внутрішнім паспортами, дитині достатньо свідоцтва про народження.

До Німеччини можна потрапити і крізь треті країни. Але попередньо зʼясуйте інформацію в посольствах чи генеральних консульствах України в цих країнах.

Якщо громадяни України вʼїхали до Німеччини за безвізовим режимом, то після завершення 90 днів право перебування продовжується на наступні 90 днів. Для цього зверніться до Відділу реєстрації іноземних громадян (Ausländerbehörde), що визначений для місця вашого перебування.

Перебування в Німеччині за безвізовим режимом

Безвізове короткострокове перебування українців продовжується до 31 травня 2022 року. Тут загальний указ про те, що можна, а що — ні.

Паспорт

Будучи в Німеччині, можна продовжити термін дії закордонного паспорта до пʼяти років. Для цього зверніться в українське консульство не пізніше, ніж за три місяці до кінця завершення строку дії. Це безоплатно.

Паспорт дитини до 12 років може бути продовжений на термін не більший, ніж період, на який він був виданий.

Діти до 16 років за відсутності в них закордонного паспорта можуть бути вписані у паспорти батьків.

Тимчасовий захист ЄС

Німеччина гарантує тимчасовий захист українців, які тікають від війни.

Його можуть отримати:

Громадяни України, які проживали в Україні включно до 24 лютого і були вимушені її залишити через війну;

Особи, які отримали політичний притулок в Україні;

Громадяни інших країн, які легально перебували на території України;

Особи без громадянства.

Цей статус дає гарантії:

право на освіту;

медичне страхування;

право на постійне проживання один рік із можливим продовженням до трьох років;

доступ до ринку праці;

соціальну допомогу.

Статус біженця

Його можуть отримати громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які легально проживали на території України, але мають громадянство інших країн. Особи без громадянства також можуть запросити статус біженця.

Цей статус дає гарантії:

право на проживання у таборі біженців,

медичну допомогу,

освіту для дітей,

щомісячну грошову допомогу,

доступ до ринку праці.

Обмеження для біженців:

неможливість залишити приймаючу країну до моменту отримання статусу;

неможливість повернутися до України після отримання статусу;

позбавлення особистих документів (видається, посвідка на проживання);

неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу, а також у разі відмови надання такого статусу.

Словаччина

Більше деталей — на сайті Центру міграційної інформації Міжнародної організації міграції в Словаччині.

Перетин кордону

Можна вʼїхати з біометричним паспортом або внутрішнім. По прибуттю НЕ ТРЕБА реєструватися на сайті щодо карантину і проходити ізоляцію.

Після вʼзду необхідно протягом трьох днів повідомити про своє перебування в Словаччині. Тут треба завантажити бланк, заповнити і відправити рекомендаційним листом до відповідного відділу міграційної поліції. Ці правила постійно змінюються, тому варто регулярно стежити за сайтом.

На кордоні можете подати в поліцейський участок заяву щодо тимчасового притулку або зробити це у відповідному відділі міграційної поліції за місцем перебування.

Щодо тварин, то можна їхати зі своїми улюбленцями без комерційної мети. Це можна робити вільно, але необхідно заповнити бланки.

Перебування

Маєте біометричний паспорт? Тоді можете перебувати 90 днів у будь-який 180-денний період. Але і без паспорта можна спокійно залишатися.

Аби бути довше, є три варіанти.

Подання заяви про надання тимчасового притулку (найпростіший спосіб захистити людей, які рятуються від війни).

Подання заяви про надання міжнародного захисту (притулок, додатковий захист).

Подання заяви про надання тимчасової чи постійної посвідки на проживання.

Тимчасовий притулок

Тимчасовий притулок надається громадянам України до 31 грудня 2022 року. Цей період може скоротитися або продовжитися, згідно рішення влади. Щоби подати заявку, достатньо дійсного чи недійсного закордонного паспорта або водійських прав, або будь-який інший документ із фото разом зі свідоцтвом про народження.

Як уже сказано, можете подати документи як на кордоні, так і в міграційній поліції в місцевості, де ви зупинилися. Аби пришвидшити процедуру, попередньо зареєструйтеся тут, аби поліція мала ваші дані. Якщо подаєте документи з дитиною, то вона має бути з вами під час візиту.

Якщо маєте закордонний паспорт чи інший документ, що підтверджує особу, то вам відразу буде наданий тимчасовий притулок. В іншому випадку треба чекати не менше 30 днів.

Якщо все добре, то отримуєте документ із позначкою ODÍDENEC.

Є 9 причин втратити документ, вони на сайті.

Міжнародний захист

Заяву на міжнародний захист подавайте, якщо у вас є обґрунтовані підстави боятися расового, національного, релігійного, політичного переслідувань. Тоді вам надається додатковий захист. Для цього зверніться у відділ прикордонної поліції на кордоні або ж надалі — до Відділу з питань про надання захисту в поліції. Тут всі контакти.

Посвідка на проживання

Тимчасова посвідка на проживання може бути повʼязана з працевлаштуванням, підприємницькою діяльністю, навчанням, возʼєднанням сімʼї тощо. І цю мету треба підтвердити. Ваші родичі також мають змогу подаватися на посвідку спільно з вами (йдеться про возʼєднання сімʼї). Для цього дозволу також необхідна перекладена і апостильована довідка про несудимість.

Працевлаштування

Маєте тимчасовий притулок? Тоді можете працювати без додаткових дозволів. А ось підприємницькою діяльністю займатися не можна. Тут консультації щодо роботи. Роботу україномовним можна знайти тут і тут.

Медицина

Якщо ви подали заяву на тимчасовий прихисток або вже маєте його (і не маєте державного медичного страхування), то можете скористатися невідкладною медичною допомогою. Також індивідуально розглядаються різні гострі випадки.

Житло

Ось два сайти, де можна знайти допомогу щодо житла.

Транспорт

Можете безкоштовно користуватися залізницею, але завжди майте із собою закордонний паспорт або документ, який підтверджує особу. В певних регіонах Словаччини курсують безкоштовні автобуси.

Матеріальна допомога

Якщо ви подали заяву на тимчасовий притулок або вже маєте його та у вас наявний документ із позначкою ODÍDENEC, то можете отримати матеріальну допомогу. Заяву треба подати сюди.

Угорщина

Перетин кордону

Можна заїхати як із біометричним паспортом, так і без нього. Якщо без біометричного, то потрібно пройти процедуру ідентифікації, здачу біометричних даних та присвоєння міжнародного ID-номера, з яким можна, замість закордонного паспорта, подорожувати далі, в країну призначення.

Куди звертатися

В Угорщині питанням іноземних громадян (не йдеться про тих українців, хто має подвійне громадянство) займається Генеральне Управління у Справах Іноземців. Якщо йдете сюди, то візьміть із собою біометричний паспорт або інший документ із фото.

Щодо житла, харчування, ліків чи іншої допомоги — звертайтеся за цими лінками.

Перебування в Угорщині

Громадяни України з біометричним паспортом можуть вільно залишатися в країні 90 днів. Хочете залишитися довше, працювати або навчатися? Тоді треба подати заяву до Генерального Управління у Справах Іноземців.

Тимчасовий захист

Угорщина може надавати тимчасовий захист кожному українцю, який прибув із України через війну. Цей статус дозволяє залишатися в Угорщині до завершення війни. Водночас він не дає права проживати в іншій державі ЄС.

Подати заяву можна у Генеральному Управлінні у Справах Іноземців у робочий час, або у встановлених пунктах прийому цілодобово.

Про перебування у визначеному місці

В інформації для українських біженців йдеться про перебування на визначеному місці.

— У цьому випадку особа має бути доступною у визначеному для цього житлі та, якщо рішення містить таке положення, не залишати адміністративну територію округу.

Додатково про Угорщину — в нашому матеріалі:

Іспанія

Перетин кордону

Для вʼїзду в Іспанію достатньо біометричного паспорта або майте документ із фото, що посвідчує особу (бажано, аби в останньому персональні дані були вказані латиницею). Якщо ви вʼїхали з простроченим паспортом, то зверніться до найближчої дипломатичної/консульської установи, аби його продовжити. Якщо ваша дитина приїхала зі свідоцтвом про народження, то можете її вписати в свій паспорт у найближчій дипломатичній/консульській установі.

Перебування

Якщо ви перебуваєте понад 90 днів протягом 180-денного періоду, то можете отримати тимчасовий захист. Якщо ви одержите його за спрощеною процедурою, то маєте право мешкати протягом року з можливістю продовження до трьох. Окрім того, є змога працювати, навчатися, одержувати медичне обслуговування та соцпослуги. Щодо тимчасового захисту — безкоштовно дзвоніть за номером 112.

Консультації українською мовою за тел.: +34 91.047.44.44.

Більшість служб Іспанії використовують опцію телеперекладу.

Житло

Щодо житла, то безоплатне радять шукати на https://prykhystok.in.ua/.

Медицина

Важливо, що в Іспанії лікарі допомагатимуть навіть при хронічних захворюваннях, онкології тощо.

Юридичні послуги

Асоціація адвокатів міста Мадрид надає безкоштовну юридичну допомогу українським тимчасово переміщеним особам. Пишіть на скриньку: ayuda.ucrania@icam.madrid .

Евеліна Гурницька, Varosh