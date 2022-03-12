Правила для біженців в Угорщині: як законно перебувати в країні більше, ніж 90 днів

– В останні 2 тижні щодня все змінюється. Правила для біженців в Угорщині не встигають з’являтись, як вже знову ліквідовуються та з’являються нові. Передаються чутками та вирваними репліками отриманими в державних службах, які так само спантеличено до кінця не розуміють що та як оформляти. Але, здається, цей тиждень приніс трохи стабільних правил та закріпив положення постановами уряду, – каже Тарас Вакула, засновник Vakula Club, компанії, яка працевлаштовує українців за кордоном.

Що конкретного і важливого можна сказати наразі:

Громадяни України, які приїздять до Угорщини після 24 лютого і прагнуть тут залишитись, мають право отримати статус “ОСОБА, ЯКА ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ”. Це важливо, оскільки це не статус “БІЖЕНЕЦЬ”.

Даний статус можуть просити люди, які заїхали з біометричним паспортом, але поки є біометрія –це не обов’язково.

Даний статус мають обов’язково просити дорослі та діти, які заїхали без біометричного закордонного паспорта. Навіть, якщо планують подорожувати далі Угорщини, то все одно після перетину кордону потрібно пройти процедури ідентифікації, здачу біометричних даних та присвоєння міжнародного ID-номера, з яким можна, замість закордонного паспорта, подорожувати далі, в країну призначення.

Статус “особи, яка потребує захисту” буде виділятись на рік, але з правом продовження ще на 2 роки, якщо через рік ситуація ще вимагатиме захисту українців.

Офіційно прийнято що всі люди, зі статусом “особа, яка потребує захисту” мають право працювати без отримання додаткових дозволів на працю на позиціях, яких потребує Угорщина (прості працівники виробництва, ІТ, інженери, каміонщики).

Люди, зі статусом “особа, яка потребує захисту” (надалі статус “ОПЗ”) мають право працювати й на інших посадах, які не визначені, як такі, яких дуже потребує Угорщина, але для такої зайнятості потрібно отримувати додатковий дозвіл на працю, за спрощеною системою.

При працевлаштуванні, особи без закордонного паспорта можуть використовувати посвідку “ОПЗ”, замість нього. В податковій та в страховій службах нам підтвердили, що вони вже мають вказівку приймати посвідку “особи, яка потребує захисту” замість паспорта при виготовленні податкового номера та номеру державного страхування.

Для всіх людей, які матимуть статус “ОПЗ” (дорослі та діти), базова медицина стає безплатною. Сюди навіть входить лікування онкохворих за державними програмами. Але деталізації поки немає.

Люди зі статусом “особа, яка потребує захисту” мають право претендувати на допомогу від Угорщини в розмірі 28500 форинтів на місяць. Проте, поки не зрозуміла процедура як отримати цю допомогу. Також, це скоріш за все стосуватиметься тих людей, які не будуть проживати в таборах біженців організованих Угорщиною. Цю дотацію можна буде отримувати й працевлаштованим.

Створити трудові відносини з особою зі статусом “ОПЗ” можна буде також в рамках лізингу робочої сили через агенції. Цей маленький пункт насправді МЕГАВАЖЛИВИЙ і значить, що роботи для людей зі статусом “ОПЗ” буде вдосталь. В Угорщині одиниці підприємств готові приймати іноземців напряму у свій штат. Найпоширеніша схема це саме запозичення іноземних робітників у агенцій з тимчасового працевлаштування, які займаються всіма клопотами з документами, житлом, транспортом і т. д.