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Life

Портрети війни. Тисячі доль в маленькому Ужгороді

10 Березня 2022 0

Фотограф Віталій Маріаш розпочав фотопроєкт разом з Varosh, в якому ми розповідатимемо про людей, які переїхали до Ужгорода з тих куточків України, де зараз йдуть запеклі бої. За кожен клаптик землі, Батьківщини, людського духу, незламності та Свободи. Кожен камінець та будинок, який належить Українцям!

Олексій

33 роки, живе і працює в Києві

Волонтерю в Ужгороді тому що не можу сидіти на місці, хочу допомагати, черги у військкоматах, неможливо стати на облік. Хочу допомогти своїм громадянам, рібятам які захищають нас.

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Ліза

27 років, Київ, біженка

Волонтерю, бо не можу сидіти перевіряти постійно інформацію, як мої родичі. Вони зараз в Києві під обстрілами.

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Володимир

23 роки, родом з Львівської області. В Ужгороді вже шість років.

Чесно кажучи я відчуваю, що я маю хоч щось зробити, хоч якось підтримати, і робити усе у своїх силах. Бо ця нація, вона… ну, люди тут скажені, в хорошому сенсі і я радий, що я є частиною цього всього.

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Тетяна

Харків

Нам довелося терміново виїхати з Харкова, наш будинок ще стоїть, але довкола вже все зруйнували. Ми їхали невідомо куди, стоячи в купе повному людей. Нас зустріли, нагодували, обігріли. Тут люди – скарб, ми не чекали такої турботи. І тут я можу більше допомогти, а там доводилось, нічого не роблячи, сидіти по підвалах. Просто не можу стояти осторонь, коли така в країні біда.

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Олексій

29 років, Ужгород

Хотів принести якусь користь зі свого боку, оскільки нам пощастило бути на Закарпатті, де слава Богу цих всіх проблем, які переживають інші люди – нема. Відповідно відчуваєш відповідальність перед ними всіма… там, де мої друзі, в столиці та в інших містах.

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Михайло

Ужгород

Чому я тут знаходжуся на цю мить? Військкомати у нас переповнені, багатьом людям відмовляють, відправляють в резерв. Тому, щоб не сидіти вдома вирішив прийти допомогти чим можу.

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Varosh

Фото: Віталій Маріаш

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# волонтери # портрети війни # ужгород

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