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Новини

ПЛР-тест за 500 грн і за 5 годин: пропозиція від OneLab

15 Червня 2021 141

ПЛР-тест за 500 грн і за 5 годин – це реально.

– Літо – час відпусток і канікул. Якщо ви зібралися провести його за кордоном, маємо для вас хорошу новину. З 10 червня професійна лабораторія OneLab виконує ПЛР-тестування усього за 500 грн. Час очікування результатів – до 5 годин, а у більшості випадків навіть менше. Акція триватиме увесь літній період. Усі результати тестів від OneLab захищені голограмою й QR-кодом. Наші довідки були багаторазово перевірені перетином кордону. За необхідності ми безкоштовно зробимо переклад документу англійською мовою поставимо мокрі печатки, – кажуть у OneLab.

На час дії акції виїзд бригади на ПЛР-тести коштує 250 грн. Щодо усіх інших видів аналізів виїзд, як і раніше, безкоштовний.

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На правах реклами

Фото: Карл Смутко

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# ПЛР # тестування # ужгород

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