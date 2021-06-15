ПЛР-тест за 500 грн і за 5 годин: пропозиція від OneLab

ПЛР-тест за 500 грн і за 5 годин – це реально.

– Літо – час відпусток і канікул. Якщо ви зібралися провести його за кордоном, маємо для вас хорошу новину. З 10 червня професійна лабораторія OneLab виконує ПЛР-тестування усього за 500 грн. Час очікування результатів – до 5 годин, а у більшості випадків навіть менше. Акція триватиме увесь літній період. Усі результати тестів від OneLab захищені голограмою й QR-кодом. Наші довідки були багаторазово перевірені перетином кордону. За необхідності ми безкоштовно зробимо переклад документу англійською мовою поставимо мокрі печатки, – кажуть у OneLab.

На час дії акції виїзд бригади на ПЛР-тести коштує 250 грн. Щодо усіх інших видів аналізів виїзд, як і раніше, безкоштовний.

Контакти:

Адреса: вул. Українська, 16 В

тел. (068) 01-991-40, (050) 01-999-40, 0 800 40-09-40

Сайт onelab.com.ua

На правах реклами

Фото: Карл Смутко