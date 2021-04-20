У OneLab почали робити кількісне визначення антитіл до S-білка коронавірусу

Саме це дослідження дає можливість зрозуміти, яка кількість антитіл виробилася в організмі як після хвороби, так і після вакцинації. Попередні дослідження не могли цього зробити.
Лікарка-вірусологиня лабораторії “OneLab”, кандидатка медичних наук Наталія Потокій розповіла нам більше про це дослідження, а також акцентувала на тому, що будь-яка кількість антитіл до коронавірусу не є показанням до того, аби не робити щеплення або ж не користуватися засобами індивідуального захисту.
Важливо зауважити, що антитіла є сенс виявляти не раніше 2-4 тижнів після вакцинації або після перенесеної хвороби. Також саме це дослідження дає змогу контролювати як збільшується або зменшується кількість антитіл до SARS-CoV-2 в динаміці.
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Фото: Карл Смутко
Відео: Юрій Готра