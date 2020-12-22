One Lab почала робити нові дослідження COVID-19 та отримала міжнародний сертифікат якості

Важлива публікація як для лікарів, так і для ужгородців, які дбають про своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

Ужгородська лабораторія One Lab почала робити дослідження, які допомагають лікарям визначити наближення критичного стану пацієнта з COVID-19 та вчасно скоригувати лікування; пройшла міжнародну сертифікацію та наголошує на необхідності робити аналізи вдома або в кабінеті лікаря, але аж ніяк не стояти в чергах. Розповімо про усе по-черзі.

Нові дослідження COVID-19

– Ми проводимо дослідження з діагностики коронавірусної хвороби з травня цього року. За цей період ми лабораторно підтвердили хворобу у майже 1,5 тисячі краян. За цей час ми суттєво покращили матеріально-технічну базу ПЛР-лабораторії, придбали додаткове обладнання для автоматизації роботи, що дозволило збільшити пропускну здатність та здешевити витрати на дослідження. Вартість дослідження на COVID-19 методом ПЛР сьогодні становить 1200 грн, термін виконання – 4-6 годин, – каже директор лабораторії Тиберій Островка.

Одних із найважливіших нових досліджень у лабораторії є визначення рівня інтерлейкіну 6. Це передусім важливий аналіз, який призначає лікар, хворому з COVID-19, який вже перебуває в реанімаційному відділенні.

– Цей рік минув дуже насичено, адже пандемія кожному з нас додала нових викликів. Лікарі та лабораторії зіткнулися з цим особливо гостро, тому чимало нових досліджень у нас пов’язані саме з COVID-19. Зараз ми бачимо, що лікарі, які ведуть важких пацієнтів, вже мають певні алгоритми та вимоги до досліджень. Вони надиктовані світовою практикою. Тому ми, звісно, робимо і ці дослідження. Вчасне дослідження дозволяє модифікувати тактику та підхід до лікування пацієнта, – каже Наталія Потокій.

Інтерлейкін 6 – один з головних «штормових» цитокінів. Цитокіни – це спеціальні активні речовини, що забезпечують передачу сигналів від однієї ланки імунної системи до іншої. При коронавірусній інфекції, намагаючись справитися з патогеном, імунна система заганяє себе в пастку. Через надмірний викид цитокінів активується все більше клітин імунної системи, які в свою чергу теж виділяють цитокіни. Надлишковий викид активних речовин приводить до неконтрольованої запальної реакції, набряку, підвищення проникності судин, порушення їх цілісності. Якщо ці процеси відбуваються в легеневій тканині, то вони супроводжуються гострою дихальною недостатністю – що є головною причиною смерті хворих з COVID-19. Отже, при коронавірусній інфекції з «цитокіновим штормом» пов’язують важкість перебігу захворювання.

– Також ми почали проводити дослідження на виявлення токсинів А і В та клостридійного білка глутаматдегідрогенази (Clostridioides difficile). Якщо пояснити простими словами, то токсини, що продукуються штамами Clostridioides difficile в шлунково-кишковому тракті викликають псевдомембранозний коліт. Як правило, такий стан виникає після використання антибіотиків через зміни флори шлунково-кишкового тракту. Широке застосування антибіотиків в процесі лікування COVID-19, часто неконтрольоване та безпідставне, значно підвищують ризик виникнення псевдомембранозного коліту, – розповідає Тиберій Островка.

До слова, з 1 грудня One Lab видає результати аналізу на виявлення SARS-CoV-2 методом ПЛР на бланках із QR-кодом. Це дає змогу посилити захист від підробок та для зручності подорожуючих за кордон (такий формат довідки часто вимагають прикордонні та санітарні служби інших країн).

Всі дослідження, які необхідні для лікарів для визначення тактики лікування пацієнта з COVID-19 у лабораторії роблять протягом одного робочого дня. Зокрема, це такі дослідження: загальний аналіз крові з ШОЕ, С-реактивний білок, фібриноген, прокальцитонін, D-димер, коагулограма, феритин, інтерлейкін 6 (IL-6), лактат дегідрогеназа (ЛДГ), альбуміну, креатинкіназа (КК), тригліцериди (ТАГ), тропонін, трансамінази (АЛТ, АСТ), N-кінцевий пропептид натрійуретичного гормону B-типу (NT-proBNP), виявлення токсинів А і В та клостридійного білка глутаматдегідрогенази (Clostridioides difficile).

Працівники лабораторії завжди готові надати фахову допомогу в інтерпретації отриманих результатів досліджень.

Міжнародна сертифікація

Цьогоріч One Lab стала учасниками міжнародної програми зовнішньої оцінки якості RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), визнаної національними та міжнародними сертифікаційними організаціями всього світу. Лабораторія отримала сертифікат якості у жовтні, а з листопада є учасником Глобального раунду лабораторного тестування на виявлення SARS-CoV-2 методом ПЛР, організованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

– Ми взяли участь у зовнішній міжнародній програмі оцінки роботи якості лабораторій від компанії RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), яка нараховує понад 50 тисяч учасників з різних країн, і отримали сертифікати якості. Як проходив сам процес оцінювання: ми отримали контрольні взірці з Європи з невідомими показниками, тестували їх і надсилали результати в онлайн-базу даних для статистичного аналізу. Після аналізу наших даних ми отримували звіт. Всі наші взірці вклалися у належні межі. На відміну від українського зовнішнього лабораторного контролю якості, де проводиться 1, 2 або 3 контрольних дослідження за рік, у міжнародному потрібно дослідити 12 взірців за різними аналітами – гематологічними, біохімічними, імунологічними. І ми це зробили, – каже Олеся Козел.

Безпека та виваженість у час пандемії

– Ми у кожній нашій комунікації наголошуємо на тому, що безпека зараз – понад усе. Саме тому ми абсолютно безкоштовно виїжджаємо додому до пацієнта, аби зробити будь-який аналіз. Людям важко у це повірити, але потрібен час, аби і до цього звикли. Це зараз найправильніший варіант – нікуди не треба виходити, шукати лабораторії, пересуватися міським транспортом, наражати себе та інших на небезпеку – лабораторія вже у вас вдома, – переконаний Тиберій Островка.

За словами пана Тиберія, це просто неприпустимо, коли пацієнт приїздить до Ужгорода з іншого міста і не може потрапити до лікаря без ПЛР-аналізу, який йому треба здавати невідомо де, а чекати невідомо скільки. Вже зараз лабораторія може зробити виїзд до будь-якого медичного закладу та зробити забір аналізу на місці або ж кур’єр One Lab може забрати попередньо отриманий матеріал.

– Найцінніше, що ми здобули за цей рік – це досвід. Саме він дає нам змогу бути сильнішими. Лабораторія – це не передова, але саме ми можемо допомогти лікарям краще бачити шлях. Адже лише після досліджень можна зробити діагностику та запустити лікувальний процес. Важливо це робити не лише якісно, а й швидко, – наголошують у One Lab.

Контакти:

Адреса: Ужгород, вул. Українська, 16 В

Сайт: onelab.com.ua

Телефони: (068) 01 991 40; (050) 01 999 40; 0 800 400 940

Електронна скринька: reception@onelab.com.ua

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Фото: Тарас Вовчин