Петиція про перейменування площі Пушкіна в Ужгороді на честь Сергія Кузнєва набрала необхідні для розгляду голоси

Відповідно до процедури, тепер петицію мають розглянути на засіданні сесії Ужгородської міської ради.

Як повідомляв Varosh, в Ужгороді нещодавно зареєстрували петицію про перейменування площі Пушкіна на честь полеглого за Україну офіцера, майора ЗСУ Сергія Кузнєва.

Станом на 27 грудня петиція набрала 280 голосів із 250, необхідних для її розгляду.

Відповідно до Порядку розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Ужгородської міської ради від 14.04.2016 р. № 163, процедура передбачає обов’язковий розгляд петиції на засіданні ради за умови збору 250 необхідних підписів.

«Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету, шляхом прийняття рішення, у порядку, визначенному чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету», – йдеться у рішенні міськради.

Разом із тим, як зазначає співзасновник проєктів Деколонізація.Україна Вадим Поздняков, «Петицію про перейменування вулиці Льва Толстого іменем комбата “Карпатської Січі” Олега Куцина, яка зібрала підписи рік тому, проігноровано. Досі немає вулиці його імені».

Сергій Кузнєв – офіцер ЗСУ, працівник Міністерства у справах ветеранів України, сам родом із Криму, проживав в Ужгороді впродовж останніх 20 років.

З перших днів російської агресії проти України у 2014 році став на захист держави. Брав участь у боях за Дебальцево.

Після повернення з АТО всіляко допомагав волонтерському руху. Започаткував на Закарпатті міжнародний проєкт «Україна-Норвегія», покликаний допомагати ветеранам та їхнім родинам.

Був автором проєкту «НадКарпаття», в межах якого за допомогою дрона знімав гарні місця Закарпаття і формував позитивний імідж краю.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сергій Кузнєв воював у складі 128-ої бригади, брав участь у визволенні Херсону, захищав Бахмут.

Загинув 3 листопада 2023 року, коли росіяни вдарили «Іскандером» по селу Зарічне Запорізької області, де військовослужбовців зібрали на святкове урочисте нагородження. Тоді внаслідок ракетного обстрілу загинуло 19 військовослужбовців 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. В області з огляду на одномоментну велику втрату була оголошена триденна жалоба.

Поховали Сергія Кузнєва в Ужгороді 9 листопада на Пагорбі Слави. У полеглого Героя залишилися мати Галина, дружина Наталія та донька Анна.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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