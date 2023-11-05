Триденну жалобу оголосили на Закарпатті

На Закарпатті 6 листопада огосили триденну загальнообласну жалобу через загибель бійців 128-ї гірсько-штурмової бригади.

“В краї будуть приспущені державні прапори, щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння”, — оголосив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Закарпатців просять утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо.

Нагадаємо, у п’ятницю 2листопада, 128 окрема гірсько-штурмова бригада понесла непоправні втрати. Внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули понад 20 військових, більше 50 людей поранені,

Varosh,

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