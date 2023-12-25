Ужгородці підписують петицію про перейменування площі Пушкіна на імені Сергія Кузнєва

Офіцер ЗСУ, ветеран АТО, співробітник Міністерства у справах ветеранів України, майор Сергій Кузнєв загинув 3 листопада внаслідок російського ракетного удару по селу Зарічне Запорізької області під час публічного нагородження.

Петицію «Про перейменування площі Малий Ґалаґов (колишня площа Пушкіна) на площу Сергія Кузнєва зареєстрував ужгородець Віталій Симочко. Станом на 25 грудня 2023 грудня під нею підписалося 110 ужгородців. Для того, щоби петицію взяли до розгляду у міській раді, необхідно загалом 250 підписів.

Як відзначає автор петиції Віталій Симочко, майор Сергій Кузнєв жив у гуртожитку на пл. Пушкіна. Перейменування площі «буде шаною великої постаті новітньої історії нашого міста і України, за які такі люди як Сергій віддали своє життя», йдеться у петиції.

Громадські обговорення щодо перейменування площі Пушкіна на площу Малий Ґалаґов відбулися ще торік і тривали 2 місяці – з 5 травня до 5 липня 2022 року. Однак наразі площу так і не перейменовано, позаяк рішення не виносилося на сесію й не розглядалося депутатами міської ради, пояснив у коментарі Varosh начальник Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради, головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський.

«Пропозиція щодо перейменування площі Пушкіна пройшла лише першу процедуру: власне комісійно визначилися із потенційною назвою. Пропозиція виносилася на громадське обговорення, але після цього її не подали на затвердження сесії міської ради. Минулого тижня відбулося чергове засідання комісії, на якому повторно було запропоновано подати питання про перейменування на сесію», – розповів Олег Борщовський.

Полеглий Сергій Кузнєв родом із Криму, проживав в Ужгороді впродовж останніх 20 років. З 1998 до 2007 року проходив військову службу у лавах Збройних сил України, служив у гірсько-піхотному батальйоні, повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів України.

З перших днів російської агресії проти України у 2014 році став на захист держави. Брав участь у боях за Дебальцево.

Після повернення з АТО, працюючи у Міністерстві у справах ветеранів України, всіляко допомагав волонтерському руху. Започаткував на Закарпатті міжнародний проєкт «Україна-Норвегія», покликаний допомагати ветеранам та їхнім родинам.

Сергій Кузнєв відомий також за авторським проєктом «НадКарпаття»: на тематичній сторінці чоловік показував красу Закарпаття, яку фіксував за допомогою дрона.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сергій Кузнєв долучився до 128-ої бригади, з якою брав участь у визволенні Херсону, захищав Бахмут.

Сергій Кузнєв загинув 3 листопада 2023 року, коли росіяни вдарили «Іскандером» по селу Зарічне Запорізької області, де військовослужбовців зібрали на святкове урочисте нагородження. Тоді внаслідок ракетного обстрілу загинуло 19 військовослужбовців 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. В області з огляду на одномоментну велику втрату була оголошена триденна жалоба.

Поховали Сергія Кузнєва в Ужгороді 9 листопада на Пагорбі Слави. У полеглого Героя залишилися мати Галина, дружина Наталія та донька Анна.

Varosh,

Фото зі сторінки Сергія Кузнєва у Фейсбуці

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