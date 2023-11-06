Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

128-ма гірсько-штурмова бригада назвала кількість загиблих від ракетного удару

6 Листопада 2023 1 293

128-ма Окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада підтвердила загибель 19 бійців внаслідок ворожої ракетної атаки у п’ятницю 3 листопада.

“Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію”, – йдеться у повідомленні бригади.

Пам’ять Героїв 128 ОГШБр вшанують сьогодні, 6 листопада, о 18:30 на площі Театральній в Ужгороді.

Нагадаємо, в області триває загальнообласна триденна жалоба за загиблими воїнами 128-мої бригади.

Varosh,

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Гурт “Гудаки” став претендентом на Шевченківську премію-2024

Триденну жалобу оголосили на Закарпатті

“Закарпатка”: колоритний фільм про закарпатську жінку презентували в Ужгороді

Свічки у використаних гільзах від гранатомета відлили в Ужгороді для збору на дрон