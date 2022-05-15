Павлик Мотичка проходить реабілітацію в Угорщині після уколу Zolgensma

28 квітня — другий день народження Павлика Мотички з Синевира. В цей день він отримав укол препарату Zolgensma у клініці в Будапешті.

Павлик має рідкісне генетичне захворювання СМА, при якому атрофуються всі м’язи тіла, включаючи серце. Півтори роки небайдужі волонтери з України та закордону збирали кошти для єдиного уколу, вартість якого складає 2 млн доларів.

Zolgensma не лікує хворобу на 100%, але відчутно допомагає зупинити її прогресування – після ін’єкції діти можуть самостійно дихати, сидіти, повзати й навіть ходити. Цей спосіб лікування підходить для пацієнтів з усіма формами та типами СМА, яким на момент дозування не виповнилося 2 роки. Тому кошти треба було зібрати дуже швидко.

Які акції влаштовували волонтери, аби зібрати кошти на лікування Павлика, читайте тут:

Батьки хлопчика також повідомили, що рахунок за лікування був більшим, ніж планувалося, однак різницю покрили благодійники.

Як зараз почуває себе Павлик, розповіла його мама Марія:

“Ін’єкцію Павлуша переніс добре, без побічних ефектів. Було йому трохи погано — зник апетит, блювота, але так буває після такої процедури. Зараз він під наглядом досвідчених лікарів. Він буде в Угорщині ще близько 2 місяців, тут буде проходити його реабілітація”.

Бажаємо Павлику швидкого одужання та повернення додому!

Varosh