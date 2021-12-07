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Один день для Павлика. 7 грудня закарпатців запрошують долучитися до акції

7 Грудня 2021 2

Масштабна акція “Один день для Павлика” відбувається сьогодні. Її суть полягає в благодійній допомозі Павлику Мотичці в розмірі доходу за 1 робочий день.  

Павлик має генетичне захворювання СМА, при якому атрофуються всі м’язи тіла, включаючи серце. Зараз Павлику вже 2 роки 2 місяці і він потребує одного уколу, занесеного в Книгу рекордів Гіннеса, як найдорожчі ліки в світі. 

Зараз вже зібрано понад 1 млн 400 тис $, залишилось ще 800 тис $. Така акція була проведена для Вікторії Полюги з м.Львів і збір завершили, змогли зібрати потрібні кошти.  

Тож ми віримо, що 7 грудня може статись диво і для Павлика, адже для вас це один день, а для Павлика все життя.

– Попри довгий шлях і складний шлях, ми впевнено подолали екватор збору, досягнувши позначки у 61%. Знаю, що багато з вас допомагали вже не один раз і продовжують допомагати нашому Павликові. Я прошу об’єднати наші зусилля знову, в один день, і всім разом зробити ривок та допомогти закрити наш збір. 7 грудня прошу долучитися до акції “Один день для Павлика” та врятувати життя нашого малюка. Цього дня кожен небайдужий може подарувати свій дохід за один робочий день Павлику, – каже мама Маша Митичка.

Просимо наших читачів не тільки особисто підтримати хлопчика, але й сприяти поширенню інформації – розказати про акцію друзям, колегам, поширити пости в соцмережах, розіслати листівки по підприємствах.

РЕКВІЗИТИ: 

💳ПРИВАТБАНК

4149 4390 4290 9840

5168 7574 0804 6045 

4149 4991 4814 0864 

Мотичка Марія (мама) 

💳МОНОБАНК

4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама) 

💳 ОЩАДБАНК

5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато) 

💰БФ “Мирослави Текель”

Код ЄДРПОУ 44208458

р/р UA233052990000026006003602651

88000, м.Ужгород, вул.Радванська, 28

“Павлику Мотичці”

Varosh 

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# благодійність # павлик мотичка # СМА

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