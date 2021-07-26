Рекордний живий ланцюг в Ужгороді заради Павлика Мотички: чому на цьому не можна запинятися

У неділю, 25 липня, в Ужгороді утворився живий замкнений ланцюг. Ужгородці зібралися, аби встановити рекорд і, таким чином, підтримати маленького Павлика Мотичку, який має генетичну недугу – СМА (спінально-м’язева атрофія). Потрібен усього один укол, аби вижити й цілком одужати.

2437 ужгородців взялися за руки довкола пішохідного і транспортного мостів, відтак встановили рекорд, який підтверджує Національний реєстр рекордів України. За словами Юрія Рубіша, одного з організаторів, вдалося зібрати 305 712 грн., 395 євро, 330 доларів.

Юрій Рубіш: Чесно признаюсь, коли виникла ця ідея, – я кілька тижнів виношував її та намагався зрозуміти сам себе, – чи вірю я в те, що можливо зібрати достатньо небайдужих Людей. Настільки багато, щоб об’єднати правий та лівий береги Ужгорода. Рахував метри, кілометри, починав усвідомлювати, що необхідно зібрати від двох до трьох тисяч учасників… Знову сумніви… Але ж ключовий принцип християнства – зробити все можливе, а неможливе… зробить Бог! Віра в добро перемогла! Знайшов однодумців, заручився підтримкою волонтерів Павлика. Разом всі добре попрацювали – і маємо результат!

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Олександр Ляхін, співорганізатор: Вчора Ужгород став містом ДОБРА! Тисячі ужгородців згуртувались навколо порятунку маленького Павлика! Це були неймовірні емоції! В один момент набережні Ужа заполонили добрі та щирі люди! Всі разом ми встановили Рекорд заради ЖИТТЯ та зібрали рекордну суму для Ужгорода. Але це ще не кінець, боротьба за малого триває, далі буде!

Наступний живий ланцюг на підтримку Павлика планується в Мукачеві.

Олександр Ляхін: На фото – передача естафети від Ужгорода Мукачеву. Тому готуйтесь, бо в Мукачеві планують побити рекорд ужгородців на день Незалежності України. Отже, рекорд заради Життя, Мукачево 24 серпня, деталі згодом.

Давайте допоможемо таки зібрати всю суму, мусимо встигнути!

Приватбанк 5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама Павлика),

Ощадбанк 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато Павлика),

Monobank 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама Павлика).

Varosh

Головне фото та світлини в галерії – від Ужгородської міськради

Відео: Вадим Свида