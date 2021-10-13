3% від проданої продукції заради життя Павлика Мотички – акція від ужгородських підприємців 

Вже кілька днів можна придбати торт “Ужгород”, “Закарпатський пряник” та деяку продукцію у ТЦ “Дастор” і цим підтримати Павлика Мотичку, який змагається за життя зі СМА.

Разом з ним не полишають боротьби його батьки, рідні, друзі, волонтери та місцеві підприємці.

– Ми не можемо бути осторонь і просто зобов’язані допомогти цього мужньому та сильному малюку, бо це й цілком наша відповідальність як складеться його життя далі. Часу в нас обмаль, тому окрім скриньок у закладах та публічних акцій ми вирішили й скеровувати 3% від проданих тортів «Ужгород» на рахунок Павлика. Так, це крапля, але з крапель складається океан і дуже хочу, аби ми його заповнили для цієї маленької, але такої важливої людини, – каже кондитер та шоколатьє Валентин Штефаньо.

Нагадаємо, що хлопчик, який родом із Синевира, має рідкісне захворювання – СМА (спінальна м’язова атрофія). Дитину можуть врятувати дороговартісні ліки: ін’єкція коштує 2 мільйони доларів. Наразі зібрано понад третину.

ПРИВАТБАНК 4149 4390 4290 9840 Мотичка Марія (мама);

5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама);

МОНОБАНК 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама);

ОЩАДБАНК 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато);

БФ “Мирослави Текель” ‌Код ЄДРПОУ 44208458 ‌р/р UA233052990000026006003602651 ‌88000, м. Ужгород, вул.Радванська, 28 ‌Зазначити у переказі: “Павлик Мотичка”.

Varosh