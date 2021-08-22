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Пасаж АРТ-ДК: унікальна мистецька локація Закарпаття

22 Серпня 2021 2

На території СК “Деренівська Купіль” розташувався мистецький простір “Арт-ДК”, який стає дедалі привабливішим для регіону в мистецькому та культурному сенсі. Простір включає дві картинні галереї, мистецький салон локальних арт-брендів, пасаж-бар та галерею історії “ДК крізь час”.

АРТ-ДК – мистецька локація, яка у своїй діяльності інтегрує різні види мистецтва – від сучасного експериментального до традиційного закарпатського. Серед реалізованих проектів виставки з такими відомими митцями як: Беата Корн і Віктор Мельничук, Руслан Тремба, Іван Небесник, Василь Кадар, Людмила Корж-Радько та Богдан Корж, Олена Кондратюк та ін. Наразі проходить виставка Едуарда Приходька “Дотичність”. Окремо слід відзначити виставку сучасних робіт Володимира Микити – “Сучасність”, яка стає початком великого проекту присвяченого його творчості.

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Крім того, в пасажі функціонує салон локальних арт-брендів, який пропонує авторську продукцію від братів Кочутів, подружжя Возницьких, Моргентал, Odut Manufactura та інших. Також, в одному з павільйонів відкрилась галерея історії “ДК – крізь час”, де показана історія регіону та зародження Деренівської Купелі. Галерея має великий потенціал стати місцем проведення тематичних історичних подій та презентацій.

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– АРТ-ДК відкрите для більшості форматів культурних подій. Ми створили майданчик для концертних виступів, вуличних гулянь, тематичних фестивалів, які можуть проводитися протягом всього року. З 21.08 по 24.08 ми плануємо різнопланову програму до Дня Прапору та Дня Незалежності, – кажуть у Деренівській Купелі.

Основні події (Пасаж ДК):

22.08

23.08

  1. 08

Varosh

0 #
# АРТ-ДК # День Незалежності # деренівська купіль

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