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Шість кращих світлин фотоконкурсу “Вона” в Ужгороді

5 Березня 2020 10

У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості проходив фотоконкурс “Вона”. Його тема – жінка, жанр – без обмежень. Участь могли брати професійні фотографи та аматори. 39 учасників надіслали 101 світлину. 5 березня відбулося відкриття виставки “Вона” і нагородження переможців та дипломантів.

Співорганізатор Сергій Денисенко розповів Varosh, що в експозиції представлено 25 робіт, виставка триває у ПАДІЮНі до 19 березня.

Покажемо кращі світлини.

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“Тепло рук”. Кароліна Коштура, дипломантка

 

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“Ой, щось буде, ой, щось буде”. Марія Симкович, дипломантка

 

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“Дівочі жарти”. Альона Черняхова, дипломантка

 

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“Гра кольорів”. Дмитро Роман, третє місце

 


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“Думка про мистецтво”. Анна Ковач, друге місце.

 

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“Світ в твоїх очах”. Роман Кость, перше місце

Наші фотоісторії до теми:

Varosh

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# фотовиставка # фотографи в ужгороді

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