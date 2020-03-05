Шість кращих світлин фотоконкурсу “Вона” в Ужгороді

У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості проходив фотоконкурс “Вона”. Його тема – жінка, жанр – без обмежень. Участь могли брати професійні фотографи та аматори. 39 учасників надіслали 101 світлину. 5 березня відбулося відкриття виставки “Вона” і нагородження переможців та дипломантів.

Співорганізатор Сергій Денисенко розповів Varosh, що в експозиції представлено 25 робіт, виставка триває у ПАДІЮНі до 19 березня.

Покажемо кращі світлини.

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Varosh