Шість кращих світлин фотоконкурсу “Вона” в Ужгороді
5 Березня 202010
У Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості проходив фотоконкурс “Вона”. Його тема – жінка, жанр – без обмежень. Участь могли брати професійні фотографи та аматори. 39 учасників надіслали 101 світлину. 5 березня відбулося відкриття виставки “Вона” і нагородження переможців та дипломантів.
Співорганізатор Сергій Денисенко розповів Varosh, що в експозиції представлено 25 робіт, виставка триває у ПАДІЮНі до 19 березня.
Покажемо кращі світлини.
“Тепло рук”. Кароліна Коштура, дипломантка
“Ой, щось буде, ой, щось буде”. Марія Симкович, дипломантка