Маленькі туристи надихнули Равликову ферму робити піцу із закарпатським равликом, Селиським сиром і Турянським часником

Перша Закарпатська Равликова ферма, що в Нижньому селищі, почала випікати домашню піцу з м’ясом равлика. Як каже туризмознавець Федір Шандор, задум виник завдяки маленьким туристам. Адже сучасні діти завжди і всюди запитують про дві речі: піцу і бургери. Тепер маємо власне унікальну закарпатську варіацію піци, ідею якої можна розвивати.
«Засновники ферми відреагували на “вимогу ринку”, так і виникла ідея равликової піци», – каже Федір.
Тісто – така файна закарпатська домашня перепічка. Жодних купованих заготовок, усе роблять на фермі. У майбутньому, можливо, трансформують тісто в італійський формат.
Начинка – рубане свіже равликове м’ясо, томати, Турянський часник і Селиський сир. А сир – ну дуууже ароматний.
«Равлика ні з чим не порівняєш, а смак схожий на молоду курятину».
Наразі ферма працює над технологією тіста і візуальним оформленням равликової піци.
До речі, підприємство постійно вигадує нові гастрономічні фішки, як-от равликову ікру, сирокопчений равлик на виноградній лозі, равлики під різними соусами або мариновані в олії.
Varosh