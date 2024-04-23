Для українців за кордоном призовного віку обмежують надання консульських послуг: що відомо

Консульські установи України за кордоном від сьогодні обмежують надання послуг громадянам України мобілізаційного віку.

Починаючи з 23 квітня у консульських установах можна буде оформити лише документи для повернення в Україну, пише Дзеркало тижня.

Інформацію про призупинення консульських дій для українців за кордоном підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що «в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення».

«Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною», – написав Кулеба у соцмережі Х.

За його словами, незабаром МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Крім того, Паспортний сервіс ДП «Документ» сьогодні повідомив про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах «через технічні причини».

«Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації», – йдеться у повідомленні ДП «Документ».

Як повідомляв Varosh, відповідно до ухваленого нещодавно й підписаного президентом Володимиром Зеленським закону про мобілізацію, українці за кордоном мають оновити персональні дані у ТЦК протягом 60 днів. Це можна зробити дистанційно електронною поштою, через електронний кабінет або за номером телефону. Новий закон про мобілізацію має вступити в силу з 18 травня.

Раніше ЗМІ із посиланням на дані Євростату повідомляли, що з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року з України виїхало близько 650 тис. чоловіків віком 18-64 роки. Однак скільки серед них чоловіків призовного віку 18-60 років – достеменно невідомо.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне: shchodennyk

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