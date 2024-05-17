Міноборони запускає мобільний застосунок для оновлення даних Резерв+

Міноборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Про таке повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.

У застосунку можна буде оновити дані без відвідування ТЦК і СП. Його можна буде завантажити із суботи, 18 травня.

Саме 18 травня набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію.

Відповідно до закону, із 18 травня всі військовозобов’язані віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності).

Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Один із них — у новому застосунку Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з.

Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.

Після оновлення даних у застосунку користувач зможе побачити інформацію щодо себе з реєстру Оберіг.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: АрміяІнформ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.