Млин, що виготовляє органічне борошно, запрацював у Нижньому Селищі

В Нижньому Селищі запрацювала піклярня, або ж млин, де на кам’яних жорнах за автентичними технологіями виготовляють органічне цільнозернове борошно. Опікується піклярнею Артем Зуборєв, який рік тому приїхав на Закарпаття з окупованого Луганська.

Він розповів Varosh, що з млинарським устаткуванням його познайомив Орест Дель Соль. До того чоловік займався рекламною продукцією.

— Почав розбиратися в новій сфері, вона мене зацікавила, — розповів чоловік. — Цей млин у нас французький, сам по собі він електричний, але має кам’яні жорна, як у давні часи. Це дуже великий плюс, бо так ми отримуємо повністю органічну продукцію. Зерно не піддається жодному термічному чи хімічному впливу, так маємо продукцію найвищої поживної якості.

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Зі слів Артема, готове борошно наразі купують пекарні у Львові та Хусті. Спочатку планували виготовляти безглютенове борошно зі спельти, але зрозуміли, що цей процес дуже затратний у плані обладнання, крім того немає чистої спельти.

— Та попри все наше борошно органічне, воно цільнозернове, тобто всі властивості зерна не знищуються в процесі помолу. Завдяки кам’яним жорнам зерно не розігрівається, — пояснив Артем Зубрєв.

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Зерно купують у людей з довколишніх сіл, млин працює вже близько півроку. Артем розповів, що незабаром викладуть у приміщенні піч і готуватимуть з отриманого борошна випічку.

Varosh

Фото Артема Зуборєва

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