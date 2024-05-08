Друга половина цього тижня значно активніша, ніж минулого. І ще бонус — цьоготижневу афішу ми підготували для вас на день раніше і публікуємо події з четверга по неділю! Тут уже дійсно — вибір є на будь-який смак.

І ми могли б від себе рекомендувати якісь певні події, але тут справа тільки вашого смаку та часу. Афіша оновлюється, тому пишіть, про що ми забули написати!

9 травня (четвер)

Дні Європи від Закарпатської філармонії

В рамках святкувань Днів Європи в Україні на площі Фенцика, просто неба перед філармонією пройде концерт. У супроводі Академічного естрадно-духового оркестру (під диригуванням Володимира Співака) співатимуть Олександр Садварій, Мирослава Швах-Пекар, Поліна Гонтарь.

Початок концерту — о 18:00.

Café Europa: вечір літератури, музики та діалогів

Вечір відбудеться за ініціативи Інституту центральноєвропейської стратегії.

The Doors (вул.Фединця, 40-42)

10 травня (п’ятниця)

Сольний концерт гурту «100лиця» в Ужгороді

Новий гурт українського шоубізнесу, який вже став улюбленцем багатьох українців, дасть концерт в Ужгороді, в Закарпатському муздрамтеатрі. У програмі концерту — найпопулярніші хіти гурту: «Білі троянди», «ЗСУ», «Танцюєш і плачеш», «Вечорниці», «Ну, як ти, мадам», «Лети» та багато інших.

Початок — о 19:00.

Музичний вечір ”POP, ROCK & SENTIMENTO”

У кафе-музеї ”Під замком” (Снек) Ілона Барта (фортепіано) проведе благодійний музичний вечір ”POP, ROCK & SENTIMENTO”. Тепло сімейного затишку, світ фантазій і земних спогадів, ніби навіяних вітрами з 70-80-90 років минулого століття. Мелодії і ритми з різних країн і часів, бажання заспівати, разом щось дуже душевне, історії, пов’язані з тою музикою — ви проживете цей вечір у вирі чуттєвих ностальгічних пристрастей. Тільки цього вечора в історично цінних стінах, музейному інтер’єрі — для жителів і гостей міста над Ужем.

Початок о 19:00

Барабанне коло для дорослих

Барабанне коло для дорослих цього разу вперше пройде на відкритому повітрі — у парку Малий Галагов (сквер позаду Облради, площа Народна 4).

Вартість заняття — 200 грн. Для другого учасника з однієї сімʼї скидка 50%, тож запрошуйте своїх рідних та коханих! Для реєстрації ставте + у чаті “Музичні кола для дорослих Соль Дієз” в телеграмі. Кількість місць обмежена!

З собою бажано мати каремат або підстилку для сидіння. В разі дощової погоди коло відміняється

Початок — о 19:15

11 травня (субота)

“Prosto Pro каву” для кавоманів Ужгорода

Організаторки — дівчата з ініціативи PROSTORY. Їхня мета — наповнити дівочі посиденьки цікавими історіями. Тож захід планують почати з лекції про історію кави у світі, як/де/коли почали її пити і як ця традиція прийшла в Україну.

“Розповімо, як Ужгород став столицею кави в Україні та чому для багатьох кавування стало щоденним ритуалом”, — анонсують дівчата.

Також у програмі дегустація 4-х різновидів кави від професійного баристи. В кінці — розіграші по кавовій тематиці за донат на ЗСУ.

Захід почнеться о 14:00 у Muffin Cafe (пр. Свободи, 36).

Кількість місць обмежена. Бронювання за тел.: 0665059210. Вартість квитка — 500 грн.

Презентація книги «Народні герої України: історії справжніх»

Захід відбудеться в форматі кавування з авторкою — Віолеттою Кіртокою. Для учасників заходу, окрім власне презентації книг, чекає Q&A сесія та живе спілкування з Віолеттою Кіртокою за кавою.

Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму.

Перша книга про Народних героїв вийшла у 2021 році. Збірку відкриває своєрідна посвята – вірш Дзвінки Торохтушко «Доброволець». Відтак перша книжка «Народні Герої України. Історії справжніх» укладачів Євгена Толочина й Віолетти Кіртоки має умовну назву «добровольча».

Друга книга «Народні герої України. Історії справжніх» має не явне присвячення саме Сухопутним військам. У ній, як і в першій книзі, — 45 історій. Це, переважно, пряма мова неймовірних захисників України.

З огляду на події 2022 року більшість історій у цій книзі було доповнено, бо всі наші Герої продовжують боронити країну, а дехто з нагороджених положив своє життя за Батьківщину.

Початок заходу — о 12.00 у Фонді Андрія Півня (вул.Л.Толстого, 44).

Оглядова екскурсія “Ужгород: відкриваємо таємниці старовинного міста”

Під час цієї екскурсії ви зможете відчути дух минулого, доторкнутися до історії та відкрити найцікавіші сторінки життя міста. Наші гіди розповідатимуть про архітектурні шедеври, легенди та таємниці, які приховуються за старовинними стінами, пишуть у Muse travel.

Варітсть: 150 грн. Старт: о 18:00

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60

Етно-шоу “Дайме собі співаночку”

Заслужений академічний Закарпатський народний хор представить етно-шоу та представить яскраву палітру закарпатських народних пісень із золотого фонду, кращі зразки танців, традицій, обрядів усіх етнічних народів краю. Професійне живе виконання, сучасний звук, світлова гама!

Традиційно практично жодна програма Закарпатського народного хору не відбувається без прем’єр. Так буде і цього разу. Ще одна добра традиція діяльності колективу – допомога ЗСУ. Відвідувачів цього концерту колектив закликає долучитися до ініціативи видання VAROSH щодо збору коштів на авто для спецпідрозділу ГУР. До слова, у залі будуть присутні численні закордонні гості.

Початок концерту о 18.00.

Квитки можна придбати в касі театру (вул.Льва Толстого, 12) або за посиланням.

12 травня (неділя)

Крайна Ужгород Марафон

Крайна Ужгород Марафон – створений, як символ активного та здорового способу життя в нашому місті. “Наша мета, — пишуть організатори, – створити сприятливу атмосферу для всіх, хто прагне культивувати спорт та фізичну активність як спосіб досягнення гармонії між тілом та розумом. Наш марафон – це подія, де кожен житель та гість має можливість випробувати себе, зміцнити здоров’я і знайти спільноту, яка підтримає їх у цьому шляху”.

Дистанції:

– Марафон 42,195 км

– Півмарафон 21,1 км

– Забіг “Десятка”

– Естафета 4 по 5,25 км

– Забіг на 1 км

Реєструватися — на сайті марафону. Розклад забігу — за посиланням. Маршрут знайдете тут.

Зібрані кошти від сплати стартових внесків будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Вистава для дітей “Мауглі” (за твором Д.Р.Кіплінга)

Притча-мюзикл на одну дію. Інсценізацію оповідань про людське дитинча у зграї хижих звірів у джунглях здійснила Марина Іваненко, а втілила на сцені притчу-мюзикл запрошений режисер із Житомира, заслужений діяч мистецтв України Наталія Тімошкіна, яка запропонувала ужгородському глядачу оригінальне поєднання пластики і драми. Вистава зроблена в сучасній музичній і художній стилістиці.

Вистава «Мауглі», в якій задіяний чи не увесь акторський склад, по праву вважається однією з найяскравіших і найулюбленіших у репертуарі театру.

Початок — о 12:00. Закарпатський музично-драматичний театр.

Тематична екскурсія “Знайди їх всі — міні скульптури Ужгорода”

Під час екскурсії ви зможете відкрити неймовірний світ мініатюрних скульптур, розташованих по всьому місту. Гіди туроператора “Muse travel” розповідатимуть про кожну скульптуру, її історію та особливість. Ви дізнаєтеся, де саме приховані ці маленькі шедеври та яку символіку вони несуть.

Реєстрація за допомогою гугл-форми або за номером телефону: +380 (99) 722 59 60

Варітсть: 150 грн. Старт: о 18:00

Колумбієць Янко і венесуелка Ісамара з великим концертом в Ужгороді

В обласній закарпатській філармонії пройде концерт колумбійця Янко, який співає по світу українські пісні та віолончелістки з Венесуели Ісамар Фернандес. Перший тур Україною він починає саме з Ужгорода. Вестиме захід Ніна Україна, яка популяризує українські пісні по всьому світу.

Початок концерту — о 19:00

Імпровізаційне шоу “Стендап на ходу”

Стендап на ходу — це шоу, де комік виходить на сцену без підготовленого матеріалу. Теми? Вони обираються вами! Ніхто не може знати що з цього вийде, але у вас є можливість побачити, як комедія народжується прямо перед вами! На сцені — Олекса Руснак.

Все це буде відбуватися в камерній атмосфері дуже затишного закладу Das Haus Maler (вул.Гленца, 10 – біля стадіону «Авангард»).

Квитки — на вході. Будь-який донат від 150 грн. 50% відправляємо на ЗСУ.

Початок — о 19:00.

До уваги: кількість місць обмежена, буде відбуватись зйомка, будуть матюки і суржики (в розумній мірі). Для бронювання пишіть в дірект інстаграму @comedystore.uzh

Вистава “Інша” (за Нілом Лабютом)

Репліка, яку ви почуєте вже на початку у виставі: “Давно зі мною такого не відбувалося… ” Просто брати й отримувати задоволення, взяти й зробити те, що насправді хочеться”. Як часто ви “ловите” себе на таких моментах? Що тоді відчуваєте? І чи завжди потрібно обирати статус “власного провідника життя” серед нескінченності буднів?

Яскравий Нью-Йорк, вихід із зони комфорту і бажана фраза у фіналі: “Я вірю у тебе, і у нас. А ти? Ти віриш?

4 історії – 4 герої! І тут не про запропоновані обставини й звичне заможне життя, а про спробу врятувати у собі людину! Чи вдасться головним історіям вплестися у бажаний happy end… Побачимо! А поки хай живе – інтрига.

Початок вистави — о 18:00

Афіша доповнюється…

Команда Varosh збирає кошти на авто для Збройних сил. Підтримати збір та пришвидшити нашу Перемогу можна за посиланням.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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