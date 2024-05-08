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Blue Mask: серію скульптурних робіт про людей у кризах представлять у Перечині

8 Травня 2024 34

Спільна виставка Ксенії Платанової та Андрія Стегури відбудеться 12 травня у резиденції мистецького об’єднання «Шпор» в Перечині.

Творча майстерня в Перечині від початку повномасштабного вторгнення стала не лише осередком допомоги фронту, а і своєрідним прихистком для творчих людей зі всієї країни. Тут відбуваються виставки, симпозіуми та неформальні зустрічі митців.

Ксенія Платанова – художниця з Запоріжжя, яка з початку повномасштабного вторгнення живе та працює в Ужгороді. Майже рік вона волонтерить у місцевому шпиталі і час від часу приїздить на резиденцію «Шпор» для створення мистецьких робіт.

Проєкт «Blue Mask» став результатом спільної праці Ксенії з одним із співзасновників “Шпора” художником Андрієм Стегурою.

”Попрацювавши тиждень в майстерні резиденції я показала напівготові роботи Андрію. Поділилася тим що відчуваю. З’ясувалося, що в ці дні він міркував на схожі теми. А саме – про образ людини в синій масці. Людини, позбавленої емоцій та переживань. Нібито позбавленої. Наші думки дивним чином доповнювали одна одну, і тому надалі ми вирішили працювати разом. Цей проект про людей, які вдягли маски, відчайдушно намагаючись приховати біль, відчай, незахищеність та самотність. Наші персонажі сидять на краю. Можливо за мить до вирішального кроку – розповіла у коментарі Varosh Ксенія Платанова.

Робота над проєктом стала своєрідною терапією для художниці, яка на той момент перебувала у важкому емоційному стані.

За словами Андрія Стегури, в своїх роботах Ксенія не говорить про якісь загальні історії, лише про те, що пережила та відчула сама. Всі проєкти, над якими працює, пропускає крізь серце. Її роботи цим і підкупають – справжністю та щирістю.

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Виставку Blue Mask предтавлять у Перечині

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: 061

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