Шелтер для переселенців відкрили в Нижньому Селищі на Закарпатті

Тимчасовий прихисток для внутрішньо переміщених осіб “Селиський шелтер” у селі Нижнє Селище, який урочисто відкрили сьогодні, 29 грудня, прийме 34 переселенців. Про це Varosh розповіла волонтерка та громадська активістка Інна Пригара.

— У нас є 10 житлових кімнат, розрахованих на родини і одна з них — це змішана жіноча кімната, де можемо поселити самотніх жінок, — розповіла Інна. — Ми намагаємося селити людей сім’ями, щоб у них був певний комфорт, особистий простір. Люди зможуть жити тут 6 місяців.

Є в прихистку спільні ванні кімнати (включаючи ванну кімнату та туалет для людей із обмеженими можливостями), передбачена обладнана усім необхідним кухня, наразі там тільки встановили газову плиту, є холодильники. Люди готують собі сніданки, а обідом та вечерею їх годує ресторан “Ґелета”. Передбачений у “Селиському шелтері” також спільний простір та вільний доступ до інтернету.

Житло для людей повністю безкоштовне — вони не платитимуть ані за проживання, ані за комунальні послуги. Цей проєкт громадської організації “Закарпатська асоціація місцевого розвитку” (ГО “ЗАМР”) реалізовується за підтримки БО «Комітет медичної допомоги у Закарпатті» (м. Ужгород), Medico International (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина), Fondation de France (Париж, Франція), European Civic Forum (Форкальк’є, Франція), Declic (Румунія) та Мережі європейських кооперативів «Longo Maї» (Базель, Швейцарія).

Varosh,

Фото зі сторінки “Селиського шелтеру” у Фейсбуці

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