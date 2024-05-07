Уряд оновив правила перетину кордону для студентів: що для цього потрібно

Раніше через воєнний стан здобувати освіту за кордоном могли лише дівчата.
Кабінет міністрів України ухвалив зміни, що дозволяють також і хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільності.
Тепер студенти можуть виїжджати за кордон для навчання або стажування.
Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:
Необхідні документи:
У довідці мають бути відзначені: підстави співробітництва; строк навчального семестру за кордоном; відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання іспитів та заліків.
Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Інфографіка: сайт Кабінету міністрів України
Титульне фото: Фото Freepik
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