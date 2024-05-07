Уряд оновив правила перетину кордону для студентів: що для цього потрібно

Раніше через воєнний стан здобувати освіту за кордоном могли лише дівчата.

Кабінет міністрів України ухвалив зміни, що дозволяють також і хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільності.

Тепер студенти можуть виїжджати за кордон для навчання або стажування.

Щоб перетнути кордон, чоловіки мають:

Бути віком від 18 до 22 років;

Не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

Стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр;

Навчатися на денній формі у закладах вищої освіти України державної або комунальної власності;

Здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування).

Необхідні документи:

Е-квиток студента;

Засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

Військово-довідковий документ від ТЦК та СП;

Довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

У довідці мають бути відзначені: підстави співробітництва; строк навчального семестру за кордоном; відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання іспитів та заліків.

Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: сайт Кабінету міністрів України

Титульне фото: Фото Freepik

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