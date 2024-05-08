Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Закарпатську Поляну писали художники з України

8 Травня 2024 48

З 22 по 28 квітня на базі готелю «Катерина» в Мукачівському районі проходив Перший міжнародний пленер «Поляна-джерело натхнення». 22 учасники з п’яти областей України відтворювали на полотні весняні закарпатські гори та мальовниче село Поляну, поблизу якого проживали. Окрім професіоналів, у заході брали участь студенти художніх освітніх закладів.

1j5a0863

Співорганізатором пленеру є Закарпатський регіональний науково-мистецький центр Національної академії мистецтв України. Його керівник Михайло Бокотей повідомив, що захід має на меті об’єднати митців, додати сили духу та натхнення, адже серед учасників — мешканці Маріуполя й Донецька, які втратили дім, родичів, друзів.

gal-230361
gal-230391
gal-230367

Результатом «майстерні під відкритим небом» стало більше півсотні картин в різних жанрах і техніках. Після ще одного пленеру, який планується на осінь, відбудеться підсумкова виставка в кількох містах України.

gal-230385
gal-230343
gal-230331
gal-230325
gal-230337

Важливим елементом пленеру став нетворкінг, під час якого учасники мали змогу поспілкуватися з академіками Віктором Сидоренком та Андрієм Чебикіним. Також художники відвідали в Мукачеві виставку Народного художника України Володимира Микити.

Лариса Липкань, Varosh

Фото надані організаторами пленеру

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Марафон, стендап та потужне етно-шоу: куди піти в Ужгороді 9-12 травня (Доповнено)

Blue Mask: серію скульптурних робіт про людей у кризах представлять у Перечині

Уряд оновив правила перетину кордону для студентів: що для цього потрібно

Нове колоритне етно-шоу представить в Ужгороді Закарпатський народний хор  