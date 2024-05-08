Закарпатську Поляну писали художники з України

З 22 по 28 квітня на базі готелю «Катерина» в Мукачівському районі проходив Перший міжнародний пленер «Поляна-джерело натхнення». 22 учасники з п’яти областей України відтворювали на полотні весняні закарпатські гори та мальовниче село Поляну, поблизу якого проживали. Окрім професіоналів, у заході брали участь студенти художніх освітніх закладів.

Співорганізатором пленеру є Закарпатський регіональний науково-мистецький центр Національної академії мистецтв України. Його керівник Михайло Бокотей повідомив, що захід має на меті об’єднати митців, додати сили духу та натхнення, адже серед учасників — мешканці Маріуполя й Донецька, які втратили дім, родичів, друзів.

Результатом «майстерні під відкритим небом» стало більше півсотні картин в різних жанрах і техніках. Після ще одного пленеру, який планується на осінь, відбудеться підсумкова виставка в кількох містах України.

Важливим елементом пленеру став нетворкінг, під час якого учасники мали змогу поспілкуватися з академіками Віктором Сидоренком та Андрієм Чебикіним. Також художники відвідали в Мукачеві виставку Народного художника України Володимира Микити.

Лариса Липкань, Varosh

Фото надані організаторами пленеру