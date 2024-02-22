Майстеркласи, вистави, тренінги: афіша подій в Ужгороді на 23-25 лютого

Четвер — і ми традиційно вже підготували підбірку подій на найближчі три дні. Сподіваємося, що ця низка буде цікавою і для молоді, для малечі та для старших ужгородців. Читайте і плануйте свій час, щоб гарно відпочити!

23 лютого (п’ятниця)

Музичне коло для дорослих

Зануримось в африканські ритми, співатимемо африканські фольклорні пісні та спробуємо відтворити африканське барабанне коло.

На наших музичних колах кожен знаходить свою особливу роль і звучання: і ті, хто ніколи до того не грали на музичних інструментах, і досвідчені музиканти. Якщо ви належите до останніх, то можете вільно приносити з собою свій музичний інструмент, у нас є великий арсенал ручних барабанів, перкусії та ідіофонів, з яких ви точно зможете вибрати щось собі до душі.

Початок о 19:15. м.Ужгород, пл. Ш. Петефі 32, 4 поверх, Центр йоги “Цінність”. Вартість заняття — 200 грн

Для реєстрації переходьте за посиланням. Кількість місць обмежена.

2-денний тренінг “Домедична допомога для цивільних”

Формат проведення: 2-денне навчання.

Графік проведення:

23 лютого з 9:00 до 17:00

24 лютого з 9:00 до 14:00

Місце проведення: м. Ужгород, вул. Студентська набережна, 8 “ПАДІЮН”.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією за посиланням.

24 лютого (субота)

Uzhhorod runday

Runday – це національна спільнота бігунів та волонтерів з місією: зібрати 1 мільйон українців, які регулярно бігають або ходять 5 кілометрів. Uzhhorod runday – це пробігтися 5км по найбільш безпечній та екологічній біговій локації в Ужгороді.

Долучитися дуже просто:

– безкоштовно зареєструватися на https://everyrun.world (достатньо 1 разу на всі забіги, навіть на інших локаціях)

– роздрукувати особистий QR код

– не зважати на погоду, настрій чи на жодні обмеження щодо віку або спортивної форми…

– дістатися вчасно до точки збору

Розклад заходу:

8:45 – збір

8:50 – розминка

9:00 – старт забігу

9:45 – заминка

Для новачків – реєстрація на https://everyrun.world.

Обов’язково для участі у забігу взяти з собою роздрукований QR код.

Турнір з американського футболу, присвячений пам’яті Данила Богуславського

На стадіоні “Авангард” в Ужгороді пройде турнір з американського футболу, в якому змагатимуться “Ужгородські Лісоруби”, “Львівські Леви”, “Вінницькі Вовки” та “Здолбунівські Орли”.

Початок о 15.00. Вхід безкоштовний.

Екоквест для дітей «Карпати в небезпеці – Степан іде на допомогу»

Виконуючи завдання з героєм квесту Степаном, діти дізнаватимуться про основні принципи та правила збереження довкілля. Під час квесту діти виконують різні завдання на екологічну тематику, за кожне з яких отримують одну букву. Виконавши всі завдання і зібравши всі букви, маленькі учасники збирають «фінішні» головні слова – “Бережи довкілля!”.

Екоквест на тему збереження довкілля проведуть лялькарі для дітей в Ужгороді

Екоквест пройде в Ужгороді цієї суботи, 24 лютого, у Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» о 12:30.

“Баланс по-жіночому”. Жіноче коло з психологом в затишній кав’ярні Зустріч з психологинею Іриною Шуляк, в яку ввійшли арт-терапія, робота з метафоричними асоціативними картами, медитація – налаштування, та багато іншого цікавого та корисного. Ведуча Ірина Шуляк @irina_shuliak – сімейний психолог, психодрама-терапевт, автор та ведуча жіночого клубу та жіночих трансформаційних тренінгів Де: Ужгород, вул. Собранецька 160/5, кав‘ярня Lemon.cake_uzh Поч. о 16.00. Тривалість 2 години Попередній запис обов’язковий. Організатор — Таміла Трофимлюк (0503723878). HAROSHIRU — вистава Донецького театру з Маріуполя Нова вистава Донецького театру з Маріуполя за мотивами п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». Питання української мови й культури стало актуальним задовго до того, як Микола Куліш написав «Мина Мазайло» і залишиться таким ще на невизначений час. Під творчим керівництвом режисера Олега Мельничука у виконанні акторів Маріупольського театру класичний твір розкривається зовсім у новому світлі та набуває рис фантасмагорії чи то пак — сну, який проводить глядача подіями періоду з 20-х років ХХ століття до 2025 року. Поч. о 18:00. Вистави Закарпатського музично-драматичного театру У вихідні (24-25.02) актори театру покажуть вистави для дітей та дорослих, на Малій та Великій сцені: 24 лютого о 19:00 На Малій сцені Ви побачите історію «OTVETKA» від режисера-постановника з.а. України Михайла Фіщенка. Ми присвячуємо показ другій річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора. Адже важливо пам’ятати і робити все можливе для творення нашого світлого майбутнього. 25 лютого о 12:00 Юні глядачі побачать казкову історію «МИШАЧИЙ КОРОЛЬ АБО ЛУСКУНЧИК». Історія про те, наскільки важливою є внутрішня краса і доброта в серці. А ввечері 25 лютого о 18:00 Зустрінемося знову на Великій сцені на виставі «ЖМЕНЯКИ», створеній головним режисером театру н.а. України Анатолієм Філіпповим за романом закарпатського автора Михайла Томчанія. Історія про людей і любов. Любов до землі та про боротьбу вічних цінностей: духовного і матеріального.

25 лютого (неділя)

Майстерклас “Пов’язаних” в артпросторі “Ліс”

Майстерклас з ткацтва проведе Тетяна Аллахвердієва для всіх, хто бажає навчитися цьому ремеслу і потребує спільності з іншими жінками, дівчатами, які чекають або втратили близьких на війні. Тетяна навчить ткати клаптики для спільного полотна, можна також прийти зі своїм рукоділлям і провести час разом.

Запис назустріч обов’язкова, пишіть у дірект @povjazani.

Зустріч відбудеться в артпросторі “Ліс” (вул.Фединця, 37) о 14:00.

Майстерня писанкарства

Усім секретам писанкарства навчатимуть Людмила Губаль, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Заслужений майстер народної творчості України, Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Роман Пилип, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Закарпатської академії мистецтв.

Майстерня писанкарства діятиме у скансені в Ужгороді

Курс міститиме 5 занять, щонеділі. Зареєструватися для участі можна заповнивши форму за цим посиланням. Вартість одного заняття в рамках курсу складає 300 гривень.

Початок заняття — о 13:00. При виникненні питань звертайтеся до кураторки майстерні Вікторії Симкович за номером +380959079693.

Афіша доповнюється

Varosh,

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