Екоквест на тему збереження довкілля проведуть лялькарі для дітей в Ужгороді

Закарпатський обласний театр ляльок «Бавка» підготував квест на екологічну тематику для дітей. Виконуючи завдання з героєм квесту Степаном, діти дізнаватимуться про основні принципи та правила збереження довкілля.

Як розповіла у коментарі Varosh керівниця літературно-драматичної частини Закарпатського лялькового театру, театрознавиця Ніна Малишка, квест в обласному театрі ляльок розробили за мотивами розмальовки “Пригоди Степана в Квадратляндії” у співпраці з громадською організацією “Інститут еколого-релігійних студій”.

«Тема екології довкілля тісно пов’язана з «екологією» душі, бо той, хто не має чистої душі, не здатен з повагою ставитися до природи та до братів наших менших. Це дуже важлива тема для виховання наших маленьких глядачів. Та й загалом, як відомо, тема збереження довкілля є світовою проблемою. Тому ми також не залишаємося в стороні й уже не перший рік працюємо над виставами, що мають екоскладову», – розповіла Ніна Малишка.

Робота в цьому напрямку в «Бавці», за її словами, активізувалася з початком співпраці з громадською організацією “Інститут еколого-релігійних студій”, який навчає дітей, сім’ї та громади дбати про створіння і дозволяти створінню дбати про них.

Так, у 2022 році у співпраці з Інститутом еколого-релігійних студій лялькарі створили виставу для дітей про кажанів «Пригоди Кожика і Летика». П’єсу за екологічною книжкою Наталії Гуменюк-Біланич “Кажанчики” написали Ніна Малишка та головна режисерка обласного театру ляльок «Бавка» Наталія Орєшнікова.

«Кажани є червонокнижними тваринами, але здавна викликають у людей всілякі страхи й забобони. Працюючи над виставою, ми зробили дуже симпатичних кажанчиків і створили добру гарну казку, яка вийшла дуже вдалою – діти просто закохуються у цих тваринок», – розповіла Ніна Малишка.

Згодом в репертуарі лялькарів з’явилася ще одна еколого-просвітницька вистава: у 2023 році відбулася прем’єра спектаклю про червонокнижний зникаючий вид сови сипухи під назвою «Таємниці маленької Сови».

Тепер же в театрі розробили й «випробували» інтерактивний екоквест «Карпати в небезпеці – Степан іде на допомогу». Створили його за мотивами тематичної розмальовки, яка ознайомлює дітей з правилами поводження з побутовими відходами.

«Раніше Інститут еколого-релігійних студій випустив розмальовку для дітей із завданнями на тему сортування сміття “Пригоди Степана в Квадратляндії”. У продовження цього проєкту в інституті нам запропонували розробити інтерактивний квест на тему екології. Вперше ми провели його у січні, тепер повторимо 24 лютого», – розповіла Ніна Малишка.

Під час квесту діти виконують різні завдання на екологічну тематику, за кожне з яких отримують одну букву. Виконавши всі завдання і зібравши всі букви, маленькі учасники збирають «фінішні» головні слова – “Бережи довкілля!”.

За підсумками квесту всі діти отримують спеціальні «Дипломи знавців та охоронців природи». Розрахований квест на дітей молодшого шкільного віку.

«Квест відбувається на базі театру ляльок, у фойє закладу. Але ми створили його таким чином, що його можна вивозити на будь-який майданчик. Все обладнання та реквізит виносне і мобільне. Він у нас готовий, відпрацьований, і, якщо буде така потреба, ми можемо його проводити і в дитсадках, і в початкових класах», – розповіла Ніна Малишка.

Екоквест «Карпати в небезпеці – Степан іде на допомогу» відбудеться в Ужгороді цієї суботи, 24 лютого, у Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка» о 12:30.

Varosh,

Фото надані Ніною Малишкою та з сайту Закарпатського обласного театру ляльок “Бавка”

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