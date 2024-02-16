PROSTORY: вечори для жінок з турботою про себе

PROSTORY — формат жіночих зустрічей в Ужгороді з розмовами про важливе у довірливій атмосфері взаємопідтримки.

Засновниці — Ванесса Січ та Тетяна Ловска. Дівчата знайомі вже багато років та мають багато спільного — родом з Виноградова, закінчили історичний факультет. На цьому підґрунті й виникла ідея створити новий наснажливий формат спілкування для жінок та дівчат з елементами дослідження історії.

Відтак, в грудні пройшов перший захід формату aperitif dinner з уроками макіяжу, лекцією про розвиток мейкапу за келихом просеко для атмосфери.

Історія та формат вечорів від PROSTORY

Ванесса та Тетяна прагнуть сформувати жіночу спільноту зі спільними цінностями:

— Я мама, викладачка, але також хочу ще й комунікації зі “своїми дівчатами”. Дуже важливо, щоб жінки вірили й підтримували одна одну, особливо зараз, коли емоційне вигорання стосується всіх. Такі зустрічі можуть підсилити кожну з нас, — ділиться Тетяна.

Для дівчат було важливо створити по-доброму дівочу, легку та комфортну атмосферу для кожної учасниці. Смачні закуски, ігристе в келиху, фотограф на локації — все для того, аби кожна мить запам’яталася. Для кожної “story girl” організаторки підготували індивідуальний трендовий подарунок, який стане незамінним елементом для кожної косметички.

Частину вечора присвятили дослідження історії мейкапу, щоб зрозуміти корені упереджень та стереотипів щодо жіночої краси.

З цікавих фактів, які можна було почути, зокрема те, що у Стародавньому Єгипті мейкап був буденністю і для жінок, і для чоловіків, та виконував не тільки естетичну, але й захисну функцію для шкіри. У стародавніх греків була мода на “моноброву”, а у японок шанувалося сніжно-біле обличчя з намальованими губами-пелюстками.

Цікавий, але і страшний факт, звідки походить вислів, що жінки — слабка стать. Косметика тривалий час була небезпечною, адже до її складу входили токсичні речовини, як-от свинець у пудрі, які у прямому сенсі слова труїли жінок. Зрозуміло, що від регулярного використання такої косметики, жінки часто непритомніли, погано себе почували і їм дійсно була потрібна допомога джентльмена, буквально, щоб встояти на ногах.

Під час лекції дівчата розповіли про те, як змінилося сприйняття себе та макіяжу за останні 100 років. Від “золотої доби” макіяжу у 50-х, до протестів суфражисток та вплив фотошопу на сприйняття жінками себе зараз.

— Це лекція не просто про історію краси, але й про прийняття себе. Стандарти краси й модні тенденції змінювалися крізь століття, але у цьому бурхливому океані важливо не загубити себе справжню. У мене й самої був етап, коли я без макіяжу не виходила з будинку, але я переборола це, — ділиться Тетяна.

— Зараз макіяж — це мистецтво і засіб самовираження, а не маска, за якою ви ховаєтеся від світу.

Після інтерактивної лекції від Тетяни, Ванесса провела майстер-клас з візажу, поділилася секретами макіяжу. Всі учасниці могли протестувати косметику відомих брендів та отримали чесний відгук про них від професіоналки.

“Це дуже класний формат дівочих вечорів”: відгуки учасниць вечорів від PROSTORY

Всього дівчата в грудні провели два вечори “Makeup story“ для близько двох десятків учасниць. Відгуки надихають.

SMM- менеджерка Мирослава за освітою історикиня. Каже, що прийшла на захід, щоб підтримати дівчат-організаторок:

— Дуже класний формат дівочих вечорів. Тому я б радила відвідувати такі заходи, щоб у приємній компанії дізнаватися щось нове. Дуже важливо, щоб історією цікавилися не лише історики, але й ті, хто не вивчали її в університеті. В будь-якому випадку, завжди можна почути щось цікаве, без складних формулювань. Просто, зрозуміло, у світовому та українському контексті. Також важливо, що разом зібрали кошти для ЗСУ. Хай пам’ятають вороги, що наша краса — з зубами.

Марі, викладачка німецької мови, цікавиться макіяжем:

— Мені дуже сподобалася ідея цього проєкту. Ужгород — маленьке місто, і мені бракує дружньої спільноти дівчат, жінок. Також цікавлюся макіяжем, сьогодні багато конспектувала, особливо під час уроку візажу. Дівчата-організаторки професіоналки, і їхні поради для самомакіяжу були дуже корисні. Зрозуміла, що дуже важливо залишатися собою. Я дуже дякую дівчатам за це відкриття. Тому що крізь роки мода змінюється, а ти є тут і зараз. Тому треба дослухатися до себе і бути собою. Жінка не має соромитися бути без макіяжу.

Підтримка збройних сил та анонс наступної зустрічі

В кінці вечора дівчата провели благодійний розіграш сертифікатів від партнерів заходу. Всі зібрані кошти додали до збору на підрозділ ЗСУ, де служить вуйко Ванесси.

— Збір коштів на ЗСУ — невід’ємна частина кожної нашої зустрічі. Ми всі знаємо, завдяки кому маємо можливість збиратися разом, тому всіма способами будемо допомагати наближати перемогу, — каже дівчина.

Наступну зустріч Тетяна та Ванесса вирішили присвятити ментальному здоров’ю та взаємопідтримці жінок у час війни. Тому у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, вони проведуть захід “PRO війну, PRO тебе”. Запрошеною спікеркою стане психотерапевтка Олександра Семен.

Квитки можна замовити на сторінці проєкту в інстаграмі.

На правах реклами

Галина Гичка, Varosh

Фото: Мирослав Ганчин

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