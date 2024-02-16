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Life

PROSTORY: вечори для жінок з турботою про себе

16 Лютого 2024 30

PROSTORY — формат жіночих зустрічей в Ужгороді з розмовами про важливе у довірливій атмосфері взаємопідтримки.

Засновниці — Ванесса Січ та Тетяна Ловска. Дівчата знайомі вже багато років та мають багато спільного — родом з Виноградова, закінчили історичний факультет. На цьому підґрунті й виникла ідея створити новий наснажливий формат спілкування для жінок та дівчат з елементами дослідження історії.

Відтак, в грудні пройшов перший захід формату aperitif dinner з уроками макіяжу, лекцією про розвиток мейкапу за келихом просеко для атмосфери.

Історія та формат вечорів від PROSTORY

Ванесса та Тетяна прагнуть сформувати жіночу спільноту зі спільними цінностями:

— Я мама, викладачка, але також хочу ще й комунікації зі “своїми дівчатами”. Дуже важливо, щоб жінки вірили й підтримували одна одну, особливо зараз, коли емоційне вигорання стосується всіх. Такі зустрічі можуть підсилити кожну з нас, — ділиться Тетяна.

Для дівчат було важливо створити по-доброму дівочу, легку та комфортну атмосферу для кожної учасниці. Смачні закуски, ігристе в келиху, фотограф на локації — все для того, аби кожна мить запам’яталася. Для кожної “story girl” організаторки підготували індивідуальний трендовий подарунок, який стане незамінним елементом для кожної косметички.

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Частину вечора присвятили дослідження історії мейкапу, щоб зрозуміти корені упереджень та стереотипів щодо жіночої краси.

З цікавих фактів, які можна було почути, зокрема те, що у Стародавньому Єгипті мейкап був буденністю і для жінок, і для чоловіків, та виконував не тільки естетичну, але й захисну функцію для шкіри. У стародавніх греків була мода на “моноброву”, а у японок шанувалося сніжно-біле обличчя з намальованими губами-пелюстками.

Цікавий, але і страшний факт, звідки походить вислів, що жінки — слабка стать. Косметика тривалий час була небезпечною, адже до її складу входили токсичні речовини, як-от свинець у пудрі, які у прямому сенсі слова труїли жінок. Зрозуміло, що від регулярного використання такої косметики, жінки часто непритомніли, погано себе почували і їм дійсно була потрібна допомога джентльмена, буквально, щоб встояти на ногах.

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Під час лекції дівчата розповіли про те, як змінилося сприйняття себе та макіяжу за останні 100 років. Від “золотої доби” макіяжу у 50-х, до протестів суфражисток та вплив фотошопу на сприйняття жінками себе зараз.

— Це лекція не просто про історію краси, але й про прийняття себе. Стандарти краси й модні тенденції змінювалися крізь століття, але у цьому бурхливому океані важливо не загубити себе справжню. У мене й самої був етап, коли я без макіяжу не виходила з будинку, але я переборола це, — ділиться Тетяна.

— Зараз макіяж — це мистецтво і засіб самовираження, а не маска, за якою ви ховаєтеся від світу.

Після інтерактивної лекції від Тетяни, Ванесса провела майстер-клас з візажу, поділилася секретами макіяжу. Всі учасниці могли протестувати косметику відомих брендів та отримали чесний відгук про них від професіоналки.

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“Це дуже класний формат дівочих вечорів”: відгуки учасниць вечорів від PROSTORY

Всього дівчата в грудні провели два вечори “Makeup story“ для близько двох десятків учасниць. Відгуки надихають.

SMM- менеджерка Мирослава за освітою історикиня. Каже, що прийшла на захід, щоб підтримати дівчат-організаторок:
— Дуже класний формат дівочих вечорів. Тому я б радила відвідувати такі заходи, щоб у приємній компанії дізнаватися щось нове. Дуже важливо, щоб історією цікавилися не лише історики, але й ті, хто не вивчали її в університеті. В будь-якому випадку, завжди можна почути щось цікаве, без складних формулювань. Просто, зрозуміло, у світовому та українському контексті. Також важливо, що разом зібрали кошти для ЗСУ. Хай пам’ятають вороги, що наша краса — з зубами. 

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Марі, викладачка німецької мови, цікавиться макіяжем:

— Мені дуже сподобалася ідея цього проєкту. Ужгород — маленьке місто, і мені бракує дружньої спільноти дівчат, жінок. Також цікавлюся макіяжем, сьогодні багато конспектувала, особливо під час уроку візажу. Дівчата-організаторки професіоналки, і їхні поради для самомакіяжу були дуже корисні. Зрозуміла, що дуже важливо залишатися собою. Я дуже дякую дівчатам за це відкриття. Тому що крізь роки мода змінюється, а ти є тут і зараз. Тому треба дослухатися до себе і бути собою. Жінка не має соромитися бути без макіяжу.

Підтримка збройних сил та анонс наступної зустрічі

В кінці вечора дівчата провели благодійний розіграш сертифікатів від партнерів заходу. Всі зібрані кошти додали до збору на підрозділ ЗСУ, де служить вуйко Ванесси.

— Збір коштів на ЗСУ — невід’ємна частина кожної нашої зустрічі. Ми всі знаємо, завдяки кому маємо можливість збиратися разом, тому всіма способами будемо допомагати наближати перемогу, — каже дівчина. 

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Наступну зустріч Тетяна та Ванесса вирішили присвятити ментальному здоров’ю та взаємопідтримці жінок у час війни. Тому у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, вони проведуть захід “PRO війну, PRO тебе”. Запрошеною спікеркою стане психотерапевтка Олександра Семен.

Квитки можна замовити на сторінці проєкту в інстаграмі.

На правах реклами

Галина Гичка, Varosh

Фото: Мирослав Ганчин

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