Майстерня писанкарства діятиме у скансені в Ужгороді

Захід відбудеться у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту другий рік поспіль. Впродовж 5 занять усіх охочих навчатимуть майстерності створення писанок у різних техніках.

Як розповіла у коментарі Varosh кураторка майстерні, завідувачка відділу експозицій та науково-дослідної роботи Вікторія Симкович, вперше Майстерню писанкарства провели у скансені у 2023 році напередодні Великодня та щорічної міжнародної традиційної виставки «Світ писанки».

«Окрім того, що навчання писанкарству має на меті відродження народних традицій, також хотілося, щоб відвідувачі не лише споглядали наші експозиції, але й самі навчилися створювати писанки і, можливо, брати участь у виставці «Світ писанки», – розповіла Вікторія Симкович.

Цього року Майстерня писанкарства стартує 25 лютого. Загалом у межах Майстерні передбачено 5 занять. На першому, вступному, учасникам розкажуть про історію писанкарства та познайомлять із різними техніками, навчать правильно тримати писачок та готувати фарби для роботи.

Після цього відбудеться вже 4 тематичних заняття, на якому відвідувачі майстерні створюватимуть бойківську, гуцульську, лемківську писанки та традиційну писанку долинян – мальованку.

Заняття відбуватимуться щонеділі.

Проводитимуть їх майстри Людмила Губаль та Роман Пилип.

За підсумком навчання кожен із учасників Майстерні отримає сертифікат про здобуті навички з написання писанок.

Кількість відвідувачів Майстерні писанкарства обмежена: як і минулого року, цьогоріч сформують групу із 8 людей. На момент розмови з Марією Симкович опанувати мистецтво з написання писанок вже виявили бажання 4 людей.

«Минулого року одна з учасниць Майстерні була також учасницею ярмарку, що проходить у скансені у межах традиційної виставки «Світ писанки». Цього року виставка відбудеться вже вдесяте, і ми сподіваємося, що, як і торік, випускники Майстерні й собі долучатимуться до виставки» – сказала Вікторія Симкович.

Щоб зареєструватися для участі у Майстерні писанкарства, необхідно заповнити відповідну форму.

Вартість одного заняття в рамках курсу становить 300 гривень. Усіх учасників буде забезпечено всіма необхідними матеріалами.

Varosh,

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