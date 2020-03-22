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Новини

Лікар-інфекціоніст Степан Карабиньош пояснив, як має діяти кожен з нас під час пандемії

22 Березня 2020 89

Лікар-інфекціоніст Закарпатської обласної лікарні Степан Карабиньош розповів як ужгородцям вберегти себе від коронавірусу та що зараз під силу робити кожному з нас.

– Хотів би закликати не закуповуватися масово ліками та засобами індивідуального захисту, бо це створює штучний дефіцит та труднощі при закупівлі медичними закладами. Також раджу, не панікувати, а краще подумайте над тим, чим можете бути корисними в цій ситуації для свого міста та суспільства. Допоможіть лікарям добрим словом, а не критикою в соцмережах. Повірте, ми робимо все, що в наших силах, – каже Степан Карабиньош.

Дивіться та читайте відеозвернення інших ужгородських лікарів:

Varosh

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# коронавірус # лікарі # ужгород

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