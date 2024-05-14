“Культурний Ужгород”. Вийшов відеовипуск про культурні об’єкти міста

“Культурний Ужгород. Художній музей, філармонія, чеська архітектура” — відеовипуск з такою назвою вийшов на ютуб-каналі Альони Калугіної. “Цей випуск про інтелігенцію Ужгорода”, — йдеться в описі до відео.

Гід Віктор Опаленик розповів Varosh, що жінка — вимушена переселенка з Дніпра, разом з родиною приїхали до Ужгорода і потрапили до Віктора на екскурсію. Зачарована красою міста, Альона Калугіна вирішила зробити невеличкий фільм про культурний Ужгород.

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Обласна філармонія, вона ж — колишня синагога, набережна Незалежності та Липова алея, Художній музей та хор “Кантус” і його засновник і керівник Еміл Сокач — ці люди та місця і стали натхненниками фільму.

— В проєкті я керуюся саме пошуком інтелігенції міста, країни, людей, які працюють у сфері культури,— пояснила Varosh Альона Кулагіна. — На героїв випуску як на інтелігенцію міста та людей, які закохують в Ужгород, мені вказували кілька людей. Також знакові будівлі міста — філармонія, музей, чеський квартал міста — неймовірно гарні.

Канал Альона Кулагіна запустила нещодавно, в ньому наразі 4 випуски — крім Ужгорода є випуск про Петриківський розпис та писанкарство.

— Перший мій випуск — про Петриківку — вже дав свої плоди. В моїх героїв були фінансові проблеми і їм складно було продовжувати заняття розписом, то після випуску ці питання стали вирішуватися — люди їм допомагають і це мистецтво продовжує розвиватись, — розповіла вона.

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В планах жінки відзняти три випуски про Чернівці та випуск про лозоплетіння на Закарпатті як об’єкт нематеріальної спадщини України, який увійшов до списку ЮНЕСКО.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: скрин з відео

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