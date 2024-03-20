Фільм “20 днів у Маріуполі” повторно виходить у прокат в Ужгороді

У четвер, 21 березня, стартують прокатні покази документальної стрічки «20 днів у Маріуполі» в Ужгороді.

Щонайменше впродовж тижня фільм можна буде переглянути у кінотеатрі Multiplex. Покази відбуватимуться щодня о 20:00. Вартість квитка на сеанс стартує від 140 грн.

Нагадаємо, що цьогоріч документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримала премію «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Мстислав Чернов разом із фотокореспондентом Євгеном Малолєткою та продюсеркою стрічки Василісою Степаненко були останніми журналістами, які залишалися у 2022 році в оточеному Маріуполі, де фіксували злочини росіян.

У 2023 році за свою роботу вони отримали Пулітцерівську премію, а у 2024-му стали лауреатами Шевченківської премії у номінації «Публіцистика та журналістика».

Фільм «20 днів у Маріуполі» став першою українською стрічкою, яка отримала нагороду Американської кіноакадемії.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

Режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка, продюсерка й журналістка Василіса Степаненко опинилися у пастці в оточеному росіянами Маріуполі у 2022 році. Залишаючись у місті, вони продовжували фіксувати злочини росіян. Частину матеріалів їм вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв’язку. Ще близько 30 годин відео команді вдалося вивезти, ризикуючи власними життями, гуманітарним коридором.

Фільм «20 днів у Маріуполі» створено у співробітництві Associated Press та американськими документалістами з Frontline.

Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: з інстаграму фільму

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