Сакури в Ужгороді: коли очікувати масового цвітіння

Перші сакури почнуть розцвітати в Ужгороді вже на початку квітня. Масове цвітіння дерева японської вишні очікується до середини наступного місяця.

Такий прогноз, спираючись на дані синоптичних спостережень, озвучила у коментарі Varosh завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин.

За словами агрометеорологині, початок цвітіння сакур щоразу залежить від погоди і температур. Нинішній лютий, розповіла Оксана Куклишин, був найтеплішим за всю історію синоптичних спостережень.

«І за середніми температурними показниками, і за максимальними цьогоріч лютий був найтеплішим за всю історію спостережень: метеостанції фіксували максимальну температуру +19 градусів, що перевершило попередні температурні максимуми. Вегетація також розпочалася дуже рано: в середині лютого ми вже спостерігали в низинних районах відростання на озимині. Відновлення вегетації спостерігалося як на низинних територіях, так і у гірських районах», – розповіла Оксана Куклишин.

Попри те, що березень вже був відчутно прохолоднішим і нічні температури опускалися, вегетація продовжується й надалі, сказала експертка. Сніг, що днями випав у гірських районах області, первоцвітам – крокусам, білоцвітам – не зашкодить, позаяк ці квіти холодостійкі. Так само витривала стосовно похолодання й алича, яка нині цвіте.

«Постраждати від холоду можуть абрикоси, якщо на період їх цвітіння припаде похолодання. На Закарпатті часто буває: щойно абрикоси зацвітуть – йдуть заморозки, ці дерева холодів не витримують, тому у нас і немає насаджень абрикоса в промислових масштабах, бо вони з року в рік вимерзають», – розповіла Оксана Куклишин.

Щодо сакур, то старт цвітіння в Ужгороді очікується на початку квітня. Масово цвістимуть сакури в обласному центрі вже до середини квітня. Після того, як всі дерева японської вишні розквітнуть, цвітіння триватиме впродовж 7-10 днів, і до кінця наступного місяця сакури вже відцвітуть, розповіла Оксана Куклишин.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото редакційні

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