Петицію про заборону забудови Свидовця поширюють екоактивісти

Підписи під петицією про заборону забудови гірського масиву Свидовець збирають в мережі екоактивісти. Петиція адресована Президенту України, Кабміну та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України. Створила петицію ініціативна група Free Svydovets.

“Тотальна забудова центральної частини масиву Свидовець об’єктами гірськолижного курорту призведе до помітної втрати водних ресурсів у басейні річки Тиса, їх подальшого забруднення та засмічення, підвищення лавинної активності, а також до зростання загрози катастрофічних повеней, сума збитків від яких із 1998 року для держави вже склала щонайменше 1,281 млрд гривень”, — йдеться в документі.

Екоактивісти вимагають зробити процес обговорень публічним і відкритим; не змінювати цільового призначення земель гірського масиву Свидовець; захистити Свидовець від тотальної забудови; зберегти екосистеми басейну річки Тиса та високогір’я Свидовця, шляхом створення нових природоохоронних територій; посилити контроль за веденням лісового господарства та сприяти розвитку зеленого туризму на територіях місцевих громад і традиційних для регіону видів господарства.

Експертка-екологиня ГО “Екосфера”, Оксана Станкевич-Волосянчук сказала Varosh: останнім часом забудовники активізувалися, і йдеться не тільки про Свидовець, а й про полонини біля села Лопухово.

— Там той самий забудовник, Олександр Шевченко, вони зараз розробляють детальні плани територій для забудови полонин під гірськолижні курорти в напрямку Бистриці, — сказала вона. — Там уже є проєкт другої черги розширення “Буковелю”. Виглядає так, що “Буковель” хоче розростися на всю східну частину Карпат. Оскільки вони торік виграли суд то можуть починати якісь дії, і поки зараз триватиме апеляція в касаційному суді і вони проводять передпроєктні роботи. На Свидовці тепер обласна адміністрація продовжує проводити оцінку впливу на довкілля. Очевидно, що петиція з’явилася як відповідь на кроки забудовника.

На час написання новини петицію підписали 8,417 людей з необхідних 20 тисяч.

Varosh

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