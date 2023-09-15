Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль оголосив повну програму

З 21 по 24 вересня в Ужгороді пройде 4-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль (CMIFF), присвячений горам, сталому туризму та збереженню природи. Всього на фестивалі покажуть 36 короткометражних та повномеражних фільмів, покази відбуватимуться в Закарпатському академічному обласному театрі ляльок «Бавка» і Закарпатській академії мистецтв.

Серед фільмів програми як українські, так і іноземні стрічки з Польщі, Німеччини, Словаччини, США, Ісландії, Нідерландів, Болгарії, Іспанії, Великої Британії та інших країн. Цьогоріч було зроблено фокус на документальному кіно.

Фільмом-відкриття фестивалю стала стрічка «Король Лір: як ми шукали любов під час війни» режисера Дмитра Грешка, яка була знята в Ужгороді в 2022 році. А фільмом-закриття став документальний фільм Максима Мельника «Три жінки», який змальовує життя у селі Стужиця Закарпатської області.

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Зі слів директора фестивалю режисера-документаліста Дмитра Грешка, фільми відбирали такі, які б могли позитивно вплинути на місцеві громади та показати приклади позитивного співіснування суспільства в гірській місцевості.

— Також пріоритетом кінофестивалю є і освітня програма, де ми розвиваємо теми екології, кіно та сталого туризму і активного відпочинку, — сказав він.

Також в рамках фестивалю проходить фотоконкурс «Життя Карпат» у співпраці з Frankfurt Zoological Society. В рамках фотоконкурсу буде обрано трьох переможців в різних категоріях. Подати роботи можна до 18.09. Всі подробиці за посиланням.

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Повний список фільмів:

Документальні повнометражні фільми

«Три жінки», реж. Максим Мельник (Німеччина)

«Снилась мені полонина», реж. Роберт Жураковський (Польща)

«Адам Ондра: розсуваючи межі», реж. Ян Сіманек та Петр Заруба (Чехія, Італія)

«Ми не згаснемо», реж. Аліса Коваленко (Україна, Франція, Польща)

«Гірські провідники», реж. Павол Барабас (Словаччина)

«Альпенленд», реж. Роберт Шабус (Австрія)

Короткометражні документальні фільми. Частина 1 – Спорт

«Народжений допитливим», реж. Джулія де Гузман (США)

«Сванетія – прихований рай», реж. Філіп Айзенберг (Австрія)

«Право Ліво – фільм про повороти», реж. Самуель МакМехон (Швейцарія)

«Операція «Шпиль півдня»: Електричний проспект», реж. Георгі Кезеров, Стоіл Дімітров (Болгарія)

«Мій фантом», реж. Лайн ван ден Берг (Нідерланди)

Короткометражні документальні фільми. Частина 2 – Суспільство

«Вівчар», реж. Маттіас Жуло, Люсьєн Ру (Швейцарія)

«Зима йде, минає», реж. Андреа Каліновá (Словаччина)

«Причал», реж. Вікторія Семенова, Павло Семенов (Україна)

«Узи природи», реж. Свен Пітоом, Гріма Ірмудотір, Джонатан Дамборг (Ісландія)

«Наступний день», реж. Гленн Дюмортієр (Бельгія)

«ДОВКОЛА», реж. Флора Боровик (Україна)

«Алло, я на горі», реж. Ліза Пирожкова (Україна)

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Короткометражні ігрові фільми

«На краю», реж. Маттео Сандерс (Австрія)

«Поки тут тихо», реж. Олена Подолянко та Новруз Хікмет (Україна)

«Іди в ліс», реж. Люсі Прост (Франція)

«Нагорода для Бернадетт», реж. Андреас Ельсенер (Швейцарія)

«Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик (Україна)

Короткометражні анімаційні фільми

«Легенда Золотого Рогу», реж. Лі Вучко (Словенія)

«Гігант і насіння», реж. Сара Шабані (Німеччина)

«Еголенд», реж. Ігнасій Лопес Фабрегас (Іспанія)

«Хижий виклик», реж. Карні Аріелі, Сол Фрід (Велика Британія)



Позаконкурсна програма актуальних коротких метрів

«Герман Хубер – цінність часу», реж. Том Дауер (Німеччина)

«Жорсткий», реж. Марчін Поляр (Польща)

«Зникнення Януша Кларнера», реж. Францішек Бербека (Польща)

«Харків Мʼюзік Фест відбувся», реж. Вʼявеслав Туряниця (Україна)

«Вмираючий лебідь», реж. Стівен Фінглтон (Україна)

«Поламані», реж. Соломія Томащук (Україна)

Позаконкурсна програма повних метрів

«Король Лір: як ми шукали любов під час війни», реж. Дмитро Грешко (Україна)

«І кожна річка», реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко (Україна)

«Бандити про баладу», реж. Владімір Моравек (Чехія, Словаччина)

Всі кінопокази відбуватимуться в театрі ляльок «Бавка», а всі лекції та освітні події будуть проходити в Закарпатський академії мистецтв, — кажуть організатори.

Розклад стрічок оприлюднять незабаром на сторінках в Facebook, Instagram та на сайті фестивалю.

Varosh,

Фото: CMIFF

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