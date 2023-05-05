Виставу “Король Лір” та документальний фільм про театр “УЖіК” показали на кінофестивалі в Лос-Анджелесі

Документальний фільм про те, як ужгородський театр-студія переселенців «УЖіК» робив виставу «Король Лір», презентували 3 травня на фестивалі документальних фільмів The 18th annual South East European Film Festival (SEEfest) в Лос-Анджелесі. Про це Varosh розповіла виконавча продюсерка театру Юлія Єгорова-Рогова.

— У кінці лютого ми їздили з гастролями по Україні, проїхали Львів, Київ, Івано-Франківськ та Тернопіль, — розповіла вона. — Їздили з презентацією фільму та виставою. Кадри стрічки ішли почергово з виставою.

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Документальну стрічку зняв режисер Дмитро Грешко. Він розповів Varosh: ідея такого формату належить керівнику театру В’ячеславу Єгорову. З початку війни Дмитро евакуювався з Києва до Ужгорода і почав допомагати “УЖіКу”: знімав фільм окремо як режисер та оператор, згодом вималювалась ідея документального фільму.

— В ході підготовки ми залучили продюсерів Андрія Суярко та Поліну Герман, — сказав він. — Зйомки і репетиції театру відбувалися паралельно, я провів з театром 5-6 місяців. Ми знімали репетиційний процес, життя переселенців, я їздив в Ірпінь, де жив Олексій Дашковський, у Чугуїв, звідки родом Юля Горєлкова і в Чернігів. Усе це увійшло у фільм. Я знав, що стрічка буде подаватися на фестивалі, тому знімав її в такому ключі.

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Зі слів Дмитра Грешка, Поліна Герман з початком війни виїхала до США, і в Лос-Анджелесі подала фільм до участі в фестивалі документальних фільмів “UCLA”.

Стрічку “Король Лір: Як ми шукали любов під час війни” подали до участі ще у 25 кінофестивалях. Її національна прем’єра відбудеться в Україні у червні.

Varosh,

Фото надані Дмитром Грешком

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