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Документальний фільм ужгородського режисера про будні лікарів швидкої вийшов онлайн

20 Січня 2023 100

Документальний фільм «Між небом та горами» Дмитра Грешка, про роботу лікарів у Колочаві під час пандемії коронавірусу, вийшов в онлайн-кінотеатрі українського кіно Takflix. Стрічка доступна з українськими, англійськими та німецькими субтитрами.

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Події розгортаються в 2020 році на Закарпатті. У світі шириться коронавірус, але жителі гірського села Колочава продовжують викликати «швидку», щоб впоратися з інсультами, гіпертонією, алкогольною інтоксикацією та іншими прозаїчними недугами.

Фільм «Між небом та горами» знятий за підтримки Держкіно. Стрічка брала участь у фестивалях Sheffield DocFest (Велика Британія), DOK Leipzig (Німеччина), Docudays UA (Україна) та інших.

10% з кожного квитка на фільм Takflix передає до фонду «Повернись живим», ще 50% – творцям кіно.

Varosh

Фото: Takflix

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