Із початку повномасштабної війни на Закарпаття приїхало 300 переселенців з інвалідністю

Низький рівень пенсійного забезпечення залишається найбільшою проблемою осіб з інвалідністю, — повідомили в Департаменті соціального захисту населення Закарпатської ОВА на запит Varosh.

На Закарпатті проживає близько 90 тисяч осіб з інвалідністю. Крім того, на лікуванні перебуває чимло захисників, які відновлюються після важких поранень.

З початку воєнного стану до обласних інтернатів, геріатричного пансіонату та центрів Закарпаття приїхали понад 260 підопічних з інших областей та 300 ВПО з інвалідністю.

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— Станом на 1 січня 2023 року в області на обліку перебувало 61204 осіб з інвалідністю, з них 1805 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 41768 осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, — повідомили в Департаменті. — Також в області на початок 2023 року на обліку перебувало 7896 дітей з інвалідністю.

У 7 інтернатних установах краю станом на 1 листопада цього року мешкало на повному державному утриманні 1320 осіб похилого віку, осіб з інвалідністю і дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, в тому числі, з них евакуйованих з інших інтернатних закладів 151 особа та внутрішньо переміщених 3 особи, які не є підопічними закладу.

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У травні, в рамках Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом з міським головою Богданом Андріївим та разом з парафехтувальниками Надією Дьолог та Вадимом Шутком тимчасово пересіли на крісла колісні аби особисто відчути, що таке барʼєри для людей з інвалідністю, які вони долають щодня.

Одним із наслідків такої “інспекції” стало те, що на ряді вулиць Ужгорода понизили тротуари та встановили тактильні плитки на переходах. Працівники КП “КШЕП” демонтували та замінили бордюри, які блокували пересування людей з інвалідністю на центральних пішохідних артеріях міста, загалом на 14 пішохідних переходах, загалом по місту передбачається провести 25 понижень. Такі роботи тривали по всій області.

У Міжнародний день людей з інвалідністю хотіли би звернути увагу на кілька моментів для початку у використанні коректної лексики: люди з інвалідністю (не інваліди, не “ці люди”); люди на кріслах колісних (не на інвалідних візках); незрячі/слабозорі люди (не сліпі), те ж і для тих, в кого є особливості щодо слуху. Найнебезпечніше для людей з інвалідністю – не їхні фізичні чи ментальні особливості. Найнебезпечніше – зводити стіни зі стереотипів, дискримінації та байдужості.

Varosh,

Фото Ужгородської міської ради

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